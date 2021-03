« Shingeki no Kyojin »: quand se terminera la saison 4 de ‘Attack on Titan’

Parce que la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin« ( » Attack on Titan « en anglais et » Attack on Titan « en espagnol) s’apprête à sortir son chapitre 13, les fans se demandent quand cette tranche de l’anime prendra fin, d’autant plus que le manga n’est pas encore terminé.

PLUS D’INFORMATIONS: Les 10 scouts les plus puissants de la légion de reconnaissance dans « Shingeki no Kyojin »

Précédemment, AnimeTV a rapporté la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin”Se composera de seulement 16 chapitres, qui sont six de moins que ceux de la troisième tranche (22 chapitres). La première saison de l’anime se composait de 25 et la deuxième de seulement 12.

Cela a conduit les adeptes de « L’attaque des Titans»Pour spéculer sur une deuxième partie de la quatrième saison et d’autres options pour continuer avec les prochains événements du manga écrit et illustré par Hajime Isayama.

La quatrième saison de « Shingeki no Kyojin » comportera 16 chapitres (Photo: MAPPA Studio)

QUAND LA SAISON 4 «ATTAQUE SUR TITAN» SE TERMINE-T-ELLE?

Selon Comicbook, la quatrième tranche de « Shingeki no Kyojin« Cela se terminera au chapitre 116 du manga, quelque chose que les fans soupçonnent depuis que le titre de l’épisode 16 de cet épisode de l’anime, ‘Heaven and Earth’, a été révélé, ce qui correspond au numéro 116 du manga, ‘Ci-dessus et En dessous de’.

Mais ce n’est pas la fin du manga, car il semble parcourir le chapitre 139 et se terminer en avril, même après la fin prévue de l’anime.

Bien qu’il y ait des rumeurs d’une deuxième partie de la quatrième saison, un nouvel opus et même des longs métrages qui serviraient à résumer les événements du manga, pour le moment ce ne sont que ça, des rumeurs, puisqu’il n’y a pas d’annonces officielles.

Bien qu’il soit peu probable que l’histoire de « L’attaque des Titans« Dans l’anime est inachevé et laisse trop de questions en suspens, ni MAPPA, non plus Crunchyroll ont confirmé ou nié la production de plusieurs chapitres de l’anime.