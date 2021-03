Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir les épisodes 14 et 15 de la saison 4

Un super dimanche de Shingeki no Kyojin! L’anime du moment a eu une pause inattendue le week-end dernier et se prépare à revenir avec une double première qui rapprochera encore plus la clôture de l’histoire. Avec les sorties des épisodes 14 et 15, il ne restera que dans le chapitre pour le résultat final. Prenez note des horaires de chacun!

Le public s’est rencontré une mauvaise surprise dimanche dernier parce que la première programmée était interrompu. La transmission de la chaîne japonaise NHK a été interrompue pour laisser place à une nouvelle urgente dans ce pays: un séisme de magnitude 4,7 qui a affecté la région de Wakayama. De cette manière, l’épisode 73 a été reporté de sept jours.

Ce dimanche, il y aura une émission spéciale car le chapitre suspendu et le numéro 74 seront présentés consécutivement. « La violence », sera l’épisode 14 de la saison 4 et a le synopsis suivant: « La faction Jaeger a capturé Hange et sa compagnie. Devant Armin et Mikasa, Eren dit qu’il veut parler ».







Instantanément le lancement de « Le seul salut », chapitre 15. Il sera basé sur les pages 114 du manga et a cette revue: « Dans la conscience, il y a vaguement un souvenir et une impression nostalgique. C’était la rencontre avec une certaine personne. Pour remplir la mission et attendre ce qui va arriver. »

Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 14 Première sur Crunchyroll?

La nouvelle version arrivera ce 21 mars 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine. Il sera basé sur les chapitres 112 et 113 du manga. Après la première, il ne restera que deux épisodes jusqu’à la fin le 28 mars 2021.

Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 15 Première sur Crunchyroll?

La première arrivera ce 21 mars 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine et sera l’avant-dernière de toute la saga animée. Le 28 mars, il y aura un panel SNK à Anime Japan 2021 et la manière dont l’histoire se poursuivra sera annoncée: s’il y aura plus de saisons ou s’il y aura un film.

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisodes 14 et 15 sur Crunchyroll?

Crunchyroll téléchargera les épisodes de la même manière 21 mars 2021 avec sous-titres espagnols et HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 28 mars.

À quelle heure regarder les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin sur Crunchyroll:

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin au Mexique?

Tant pour le Mexique que pour l’Amérique centrale, ce sera à partir de 14 h 45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin au Pérou?

Pour le Pérou, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin en Colombie?

Pour la Colombie, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin en Équateur?

Pour l’Équateur, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin au Panama?

Pour le Panama, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin en Bolivie?

Pour la Bolivie, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin au Venezuela?

Pour le Venezuela, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin en Argentine?

Pour l’Argentine, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin au Chili?

Pour le Chili, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure sont diffusés les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin au Paraguay?

Pour le Paraguay, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure les épisodes 14 et 15 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin sont-ils diffusés en Uruguay?

Pour l’Uruguay, ce sera à partir de 17h45