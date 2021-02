Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir l’épisode 9 de la saison 4

Shingeki no Kyojin entre dans sa quatrième saison et touche à sa fin finale avec une histoire qui met les fans sur les nerfs. La mort de Sasha dans le dernier épisode a laissé le public dans l’attente qui a hâte de voir comment la saga se poursuivra. Dans les prochaines heures, vous commencerez à avoir des réponses car la première d’un neuvième chapitre arrive et promet d’être incontournable. Vérifiez quand et comment le voir pour ne manquer aucun détail!

La sortie de dimanche dernier a fait sensation et a fait sensation dans la série comme jamais auparavant. L’anime a inondé les réseaux de telle manière qu’il a atteint le streaming d’un célèbre youtubeur à Twich. Le perdu de Sasha a été le plus commenté par les fans et un débat a été ouvert sur la responsabilité de sa mort. Selon un sondage Spoiler, 57% ont indiqué que Gabi était le principal coupable de la mort.







« Braves bénévoles » Ce sera l’épisode 68 de Shingeki no Kyojin et le neuvième de la quatrième saison. « Peut-être qu’il y avait un autre moyen. Cependant, nous ne pouvons pas changer le passé, nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à avancer sur cette voie », est le synopsis officiel d’une première qui a un petit aperçu dédié à la mémoire de Sasha.

Quand Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 9 est-il diffusé sur Crunchyroll?

La nouvelle version arrivera ce 7 février 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine. Il sera basé sur le 106 du manga et sera un flashback que d’expliquer les événements jusqu’au point actuel. Après la première, il ne restera que trois épisodes jusqu’à la fin du 28 février 2021

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 9 sur Crunchyroll?

Crunchyroll téléchargera l’épisode lui-même 7 février à partir de 2021 avec sous-titres espagnols et HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 14 février. En revanche, ce dimanche, vous pouvez déjà profiter du 67e chapitre.

À quelle heure regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 9 sur Crunchyroll:

