Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir l’épisode 8 de la saison 4

Shingeki no Kyojin est dans les moments clés de sa dernière saison et chaque épisode est plus proche de la clôture finale de l’histoire. La dernière première était spectaculaire et l’intrigue promet de suivre cette ligne dans les dernières versions. Ce dimanche, il y aura un nouveau chapitre où tout peut arriver dans l’anime japonais à succès. Quand et à quelle heure le voir?

L’épisode 7 traitait de l’assaut de la Légion de Recon contre les Marley Titans et a eu un accueil critique incroyable: IMDB lui a donné 10 points sur 10, ce qu’ils ne font généralement pas à la légère. La saison 4 a des notes plus élevées que Breaking Bad. Dans un sondage Spoiler, les fans pensaient que la dernière première avait des connotations « épique ».

La fin de la septième émission a ouvert la voie à ce qui est à venir: la confrontation entre Reiner et Eren. «À bout de forces, le Titan blindé tombe. Furieux d’avoir piétiné sa ville natale, Jamie attrape un pistolet et s’en va», est le synopsis officiel d’un chapitre attendu par les fans de la série.

Quand Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 8 est-il diffusé sur Crunchyroll?

La nouvelle version sera le numéro 67 et Il arrivera ce 31 janvier 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine. Sera appelé « Balle tueuse » et couvrira les chapitres Chapitres 104, 105 et 106 du manga. Après la première, il ne restera que trois épisodes jusqu’à la fin 21 février 2021.

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 8 sur Crunchyroll?

Crunchyroll téléchargera l’épisode le même 31 janvier avec sous-titres en espagnol et en HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 7 février. En revanche, ce dimanche, vous pouvez déjà profiter du chapitre 66.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 8 première au Mexique?

Pour le Mexique et l’Amérique centrale, ce sera à partir de 9h10.

