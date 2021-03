Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir l’épisode 14 de la saison 4

Faits saillants de Shingeki no Kyojin! L’anime approche lentement de la fin de sa saison 4 et son avenir est une énorme inconnue. Non seulement l’intrigue doit répondre à de nombreuses questions avant son issue, mais d’ici la fin du mois, on saura si le manga sera entièrement adapté. L’attente grandit à pas de géant pour la première de épisode 14 dans les prochaines heures. Notez la date et l’heure très grandes pour ne manquer aucun détail!

L’aperçu a commencé à se réchauffer cette semaine car Crunchyroll a publié la bande-annonce des derniers chapitres mardi et a rendu les fans fous. Dans la bande-annonce, vous pouvez voir de nombreuses batailles et scènes qui seront mémorables. « Chaque mensonge révèle un secret révélé, chaque loyauté attaquée vous embrasse. Les derniers épisodes de l’anime le plus titanesque d’une génération se terminent ici.« est la légende de la vidéo.







Le fanatisme de la série dépasse actuellement toutes les limites. Non seulement elle se classe comme l’émission la plus regardée aux États-Unis, mais elle provoque la folie comme la statue de Levi Ackerman au Japon et le manga géant qui cherchera à battre le record Guinness de plus de 6976,02 cm2.

De quoi parlera Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14?

« La violence »Ce sera l’épisode 73 de Shingeki no Kyojin et le quatorzième de la quatrième saison. « La faction Jaeger a capturé Hange et sa compagnie. Devant Armin et Mikasa, Eren dit qu’il veut parler », est le synopsis officiel d’une première qui préparera le terrain pour la dernière grande guerre entre Paradise et la nation Marley.

Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 14 Première sur Crunchyroll?

La nouvelle version arrivera ce 14 mars 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine. Il sera basé sur les chapitres 112 et 113 du manga. Après la première, il ne restera que deux épisodes jusqu’à la fin le 28 mars 2021. Le même jour, il y aura un panel SNK à Anime Japon 2021 et comment la saga se poursuivra sera annoncée.







Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 sur Crunchyroll?

Crunchyroll téléchargera l’épisode le même 14 mars 2021 avec sous-titres espagnols et HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 21 mars. En revanche, ce dimanche, vous pouvez déjà profiter du chapitre 72.

À quelle heure regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 sur Crunchyroll:

À quelle heure l’épisode 14 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé au Mexique?

Pour le Mexique et l’Amérique centrale, ce sera à partir de 14 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 première au Pérou?

Pour le Pérou, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 première en Colombie?

Pour la Colombie, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 première en Équateur?

Pour l’Équateur, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 première au Panama?

Pour le Panama, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 première en Bolivie?

Pour la Bolivie, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure l’épisode 14 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé au Venezuela?

Pour le Venezuela, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 première en Argentine?

Pour l’Argentine, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure l’épisode 14 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé au Chili?

Pour le Chili, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 première au Paraguay?

Pour le Paraguay, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 14 première en Uruguay?

Pour l’Uruguay, ce sera à partir de 17h45