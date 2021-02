Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir l’épisode 11 de la saison 4

La fin de Shingeki no Kyojin est proche! La série animée qui fait fureur dans le monde atteint sa clôture définitive avec les deux derniers chapitres de la saison 4. L’histoire a fait un frein au cours des deux dernières semaines pour raconter le développement de l’intrigue et maintenant il se prépare à montrer toutes ses crecenciales depuis l’épisode 11. Écrire quand, comment et à quelle heure voyez-le pour ne rien manquer!

La première de dimanche dernier a révélé la relation entre Zeke Jaeger et l’île Paradis. De plus, les exigences que le porteur du Titan Beast a demandées à travers les volontaires ont été montrées. Il a également approfondi les changements profonds qu’Eren a connus au cours de la saison, dans lequel il a franchi n’importe quel type de limite pour atteindre son objectif final.

« Imposteurs » Ce sera le 70e épisode de Shingeki no Kyojin et le onzième de la quatrième saison. « Gabi et Falco s’échappent de prison. N’ayant aucune idée de l’endroit où ils devraient aller, ils reçoivent de l’aide de nul autre que les démons qu’ils méprisent. Pendant ce temps, l’esprit de Floch change de vitesse. Il n’y a aucune conjecture, aucun indice, aucune garantie de retour. C’est le diable odieux qui s’est approché d’eux. « , est le synopsis officiel.







Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 11 Première sur Crunchyroll?

La nouvelle version arrivera ce 21 février 2021 dans l’après-midi d’Amérique latine. Il sera basé sur les chapitres 108, 109 et 110 du manga et montrera comment les Volontaires ont perdu la confiance des militaires du Paradis. Après la première, il ne restera qu’un dernier épisode le 28 février 2021.

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 sur Crunchyroll?

Crunchyroll téléchargera l’épisode lui-même 21 février 2021 avec sous-titres espagnols et HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 28 février. En revanche, ce dimanche, vous pouvez déjà profiter du 69e chapitre.

À quelle heure regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 sur Crunchyroll:

À quelle heure l’épisode 11 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé au Mexique?

Pour le Mexique et l’Amérique centrale, ce sera à partir de 14 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 première au Pérou?

Pour le Pérou, ce sera à partir de 15h45.

À quelle heure l’épisode 11 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé en Colombie?

Pour la Colombie, ce sera à partir de 15h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 première en Équateur?

Pour l’Équateur, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 première au Panama?

Pour le Panama, ce sera à partir de 15 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 première en Bolivie?

Pour la Bolivie, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure l’épisode 11 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé au Venezuela?

Pour le Venezuela, ce sera à partir de 16 h 45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 première en Argentine?

Pour l’Argentine, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure l’épisode 11 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé au Chili?

Pour le Chili, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 première au Paraguay?

Pour le Paraguay, ce sera à partir de 17h45.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 première en Uruguay?

Pour l’Uruguay, ce sera à partir de 17h45