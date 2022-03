Shingeki no Kyojin : quand et à quelle heure voir l’avant-dernier épisode de l’ultime saison

Animé

L’histoire commence à se terminer avec un nouvel épisode qui promet de nouveaux moments choquants pour les fans. Découvrez leur calendrier de diffusion !

Bien que les fans d’anime ne le veuillent peut-être pas, Shingeki no Kyojin se rapproche de sa fin et il le fera avec un nouvel épisode correspondant à la deuxième partie de sa quatrième saison. Au cours du dernier dimanche, il y a eu des moments de tension entre les protagonistes et l’incertitude règne chez ceux qui n’ont pas lu le manga, attendant ce qui arrivera à Eren après avoir activé le grondement. Arriveront-ils à l’arrêter ?

Le dernier épisode diffusé s’appelait « Traitre » et comportait le synopsis suivant : « Ils vont arrêter Eren pour sauver le monde. D’anciens compagnons se prosternent devant eux, bloquant leur chemin. Ils se battent en sachant que personne ne veut mourir ». Une semaine avant on voit l’union entre une partie de Paradis Island et ses ennemis de Marley, puisque le monde est sur le point d’être détruit et que personne n’est d’accord avec le génocide que le protagoniste de l’histoire veut mener à bien pour sauver les siens. .

Une fois qu’ils ont découvert que la faction Jaegerist a pris le port et retient l’Azumabito captif, ils élaborent un plan pour que la famille ne soit pas blessée, ils prévoient donc de les défendre et de gagner du temps pour préparer l’avion qui atteindrait Éren. C’est pour ça que armin et Conny ils approchent leurs anciens collègues pour les convaincre que les Marley sont après eux et laissent ainsi les otages tranquilles.

Cependant, floch commence à se méfier, car une rumeur a couru parmi ceux de la faction que armin et les autres les avaient trahis pour rejoindre l’ennemi. Quand la rousse était sur le point de commencer le massacre, Kiyomi Azumabito retourne la situation en la retenant et après l’entrée de ma maison à l’immeuble où ils se trouvaient un nouvel affrontement commence, alors ils se rendent compte de la trahison. Pendant, reiner et annie ils deviennent des titans pour les aider, mais ça ne les empêche pas de Conny assassinez vos anciens collègues du port.

+ Synopsis de l’épisode 12/ 85 de l’anime

« Sans aucun doute, ils mourront. Alors ils pointent et tirent, confiants que cette trahison peut sauver le monde », c’est l’avance que le site a donné pour le prochain chapitre. Pour le moment, les rapports indiquent que la dernière saison – la partie 2 n’en comptera que douze, nous serions donc confrontés à l’avant-dernier de l’histoire, bien que des nouvelles soient attendues pour un éventuel film.

+ Quand l’épisode 11 de Shingeki no Kyojin dernière saison, partie 2 est-il diffusé ?

L’épisode 11 de la deuxième partie de la quatrième saison, intitulé « Rétrospective », sera diffusé ce dimanche 20 mars 2022. Un chapitre par semaine arrivera jusqu’à ce qu’il soit étendu aux 12 annoncés officiellement jusqu’à présent.

+Comment regarder l’épisode 11 de la saison finale de Shingeki no Kyojin, partie 2 ?

Vous pouvez regarder le nouvel épisode de la dernière saison – partie 2 le dimanche 20 mars 2022 en HD et avec des sous-titres espagnols sur Crunchyroll, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Dans le cas où vous auriez une version gratuite, il faudra patienter une semaine pour qu’elle soit disponible.

À quelle heure Shingeki no Kyojin dernière saison, partie 2 épisode 11 première?

Mexique: 14h45

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 15h45

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 16h45

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 17h45

Espagne: 21h45

