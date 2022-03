Shingeki no Kyojin : quand et à quelle heure regarder le 25e épisode de l’ultime saison

Animé

L’anime traverse des moments culminants et les personnages se retrouvent dans des situations où il n’y a pas de retour. Voyez à partir de quelle heure il sera disponible!

Shingeki no Kyojin est au milieu de la deuxième partie de sa dernière saison, qui est déjà entrée dans la dernière partie de l’histoire créée par Hajime Isayama, qui a déjà publié le dernier tome du manga en juillet 2021. Le prochain épisode se poursuivra avec le dernier scène qui a rendu les fans fous, car les personnages les plus importants sont déterminés à essayer d’arrêter Eren.

« Fierté », était le nom donné au chapitre qui a été créé dimanche dernier et est redevenu une tendance anime en raison des événements et de l’apparition de l’une des figures les plus aimées. Son synopsis était le suivant : « La horde de titans avance. En les regardant écraser des gens qui ne savent rien, les soldats vont-ils rester immobiles ou se lever ? Les sentiments de deux soldats dans la forêt sont déjà clairs ».

La clôture de l’épisode précédent nous a révélé que Lévi était enfin vivant et accompagné de changerqui a pris soin de lui après s’être échappé de floch et leurs compagnons. Une fois de retour dans le présent, ils se rapprochent tous les deux. cueillir de tenter un lien entre Paradis et Marley pour leur trouver un moyen de Éren n’atteignez pas votre objectif après avoir activé le grondement, qui en cas de succès détruira le monde entier générant un génocide sans précédent.

D’autre part, Conny va dans sa ville natale pour que sa mère dévore Falco et ainsi je peux revenir à la vie. Pour la chance du jeune homme, armin et Gaby Ils sont arrivés à temps pour le secourir. Une fois réconciliés, ils arrivent dans un village pour manger et se retrouver annie, qui les rejoint pour former une nouvelle équipe. Dans les murs déjà démolis, floch prend le commandement et décide de tuer Elena et Onyankoponmais cueillir apparaît pour les sauver, avec Jean.

+ Synopsis de l’épisode 84/25 de l’ultime saison – partie 2

« Avant la guerre, il y avait notre ennemi. Nous nous sommes haïs, méprisés et tués. Au-delà de l’enjeu, il y a maintenant ceux qui ont une « justice » différente », c’est ce qu’avance le site officiel de l’anime. Rappelons-nous aussi que Reiner est réveillé par Mikasa, Armin, Connie, Annie, Gabi et Falco avec l’intention de « sauver le monde »..

+Quand le 25e épisode de la dernière saison de Shingeki no Kyojin est-il diffusé ?

Le 9e ou 25e épisode de la deuxième partie de la quatrième saison, intitulé « La nuit de la fin »cela sera publié dimanche 6 mars 2022. Un chapitre par semaine arrivera jusqu’à ce qu’il soit étendu aux 12 annoncés officiellement jusqu’à présent.

+Où regarder l’épisode 25 de l’ultime saison de Shingeki no Kyojin ?

Vous pourrez voir le nouvel épisode de la dernière saison – partie 2 le dimanche 6 mars 2022 en HD et avec des sous-titres espagnols sur Crunchyroll, mais uniquement pour ceux qui sont des utilisateurs Premium. Dans le cas où vous auriez une version gratuite, il faudra patienter une semaine pour qu’elle soit disponible.

+ A quelle heure regarder l’épisode 25 de l’ultime saison de Shingeki no Kyojin ?

Mexique: 14h45

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 15h45

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 16h45

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 17h45

Espagne: 21h45

