Shingeki no Kyojin : premier trailer et date de sortie officielle de la partie 2 de l’ultime saison

Nous nous rapprochons de plus en plus du point culminant de Shingeki no Kyojin, l’une des séries animées les plus populaires de la dernière décennie. En mars de cette année, le dernier épisode correspondant à la première partie de la saison finale est arrivé et nous avons maintenant tout ce dont nous avons besoin pour nous préparer à ce qui s’en vient. Ce matin, ils ont annoncé leur date officielle avec une nouvelle bande-annonce !

Le premier lot de chapitres est arrivé fin 2020 jusqu’en mars de cette année, mais il y avait une inquiétude chez les fans qui ne savaient pas comment cela allait être résolu. La question ici est que jusqu’à l’émission du quatrième opus le manga de Hajime isayama il n’était pas encore terminé, on ne savait donc pas quelle serait la stratégie d’adaptation. Enfin, il a été confirmé qu’il y avait une partie 2.

+ Première bande-annonce pour Shingeki no Kyojin 4, partie 2

Alors qu’une partie du fandom sait déjà ce qui se passera après avoir lu le manga, d’autres attendent toujours ce qui sera vu dans les prochains chapitres. Dans l’aperçu d’aujourd’hui, nous voyons une nouvelle confrontation entre Eren et Reiner, alors on a l’apparence de Zeke et des titans suivants, dans ce qui fut l’arrivée des troupes de Marley à Paradis Island dans le but de récupérer le fondateur. Découvrez la bande-annonce !

Aussi, nous obtenons un premier aperçu de Lévi blessé après avoir explosé avec Zeke dans l’un des derniers épisodes de la première partie. Hange zoé C’est lui qui le trouve au bord de la mort et c’est toujours un mystère dans l’anime ce qui arrivera à Ackerman, puisque la guerre est sur le point d’éclater et il ne semble pas être en mesure de défendre l’île.

+ Quand la deuxième partie de la dernière saison de Shingeki no Kyojin est-elle diffusée ?

Il y a quelques mois, ils ont annoncé que ce serait début 2022, mais sans trop de détails. Cette fois, la donne est différente, puisque la journée est enfin officialisée : La deuxième partie de la dernière saison de Shingeki no Kyojin sera diffusée le 9 janvier 2022 avec le chapitre intitulé « Condamnation ». S’il n’y a pas de modifications, Il est visible sur la plateforme Crunchyroll une heure après sa diffusion au Japon.

