Shingeki no Kyojin: pourquoi l’ouverture de la saison 4 a été si critiquée

Nouvelle saison de « Shingeki no Kyojin«C’est égal à une nouvelle ouverture, car ces fans attendaient avec impatience la quatrième saison de l’anime. Bien qu’ils aient été ravis du premier épisode de la livraison, il n’en a pas été de même pour la séquence d’ouverture, qui a généré des opinions contradictoires.

La nouvelle ouverture est intitulée « My War » et est interprétée par le groupe J-Rock Shinsei Kamattechan, un célèbre groupe de rock japonais formé en 2007. Cette chanson thème se concentre sur la guerre épique qui montrera la dernière saison de « L’attaque des Titans«

La vidéo qui accompagne la chanson est en noir et blanc, mais la seule chose qui a de la couleur, ce sont les explosions. L’ouverture se termine par une photo des légendaires Titans avec Eren Jaeger en tête.

POURQUOI L’OUVERTURE DE «L’ATTAQUE SUR TITAN 4» A-T-ELLE DIVISÉ LES FANS?

Bien que l’animation, qui est maintenant gérée par MAPPA au lieu de WIT Studio, a été acceptée par les fans de « Shingeki no KyojinCependant, la chanson a divisé les fans. Alors que certains étaient heureux et affirmaient qu’ils ne pouvaient pas sortir la mélodie de leur tête, d’autres ont affirmé que c’était la pire que la série ait jamais connue.

« La nouvelle ouverture pour Shingeki no Kyojin … ce n’est pas que je n’aime pas ça, mais ça ne sonne pas comme Shingeki », « Je n’ai pas aimé les paroles d’ouverture ni les images », étaient quelques messages sur les réseaux sociaux.

Certains fans soulignent également que le mieux était pour le groupe japonais Linked Horizon de continuer en charge de l’ouverture de « L’attaque des Titans». Ce groupe accompagne la série de Hajime Isayama depuis sa création en 2013.

Linked Horizon a fait ses débuts avec ‘Guren no Yumiya’, une chanson qui est devenue un succès, cette chanson a été suivie par des singles comme ‘Jiyuu no Tsubasa’ pour la deuxième partie de la première saison, ‘Shinzo wo Sasageyo’ pour le deuxième opus, ‘ Akatsuki no Chinkonka ‘pour la première moitié de la troisième saison et enfin’ Shoukei to Shinkabane no Michi ‘.