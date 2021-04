« Shingeki no Kyojin »: pourquoi la fin de l’anime sera différente de celle du manga

Le manga de « Shingeki no Kyojin»(« Attack on Titan »en anglais ou« Attack on the Spanish »en espagnol) s’est terminé avec le chapitre 139, 11 ans après sa première publication. Le dernier volet de l’histoire créée par Hajime Isayama a divisé les fans entre ceux qui étaient satisfaits de ce résultat et ceux qui espéraient quelque chose de mieux.

Le 9 avril 2021, le sort d’Eren, Mikasa, Armin, Levi et du reste des personnages du manga qui a été publié pour la première fois en 2009, par le magazine Bessatsu Shōnen de Kodansha, a été annoncé.

Dans ce dernier numéro, la mort d’Eren Jaeger aux mains de Mikasa a été confirmée, après que tous les alliés de Marley, Eldia et Liberio se sont joints à un front commun pour arrêter El Rumble, qui avait déjà anéanti une grande partie de la population en le continent.

Avant de mourir, Eren a révélé à tous les Eldiens ses motivations pour faire ce qu’il a fait. Et après que Mikasa et Armin aient choisi l’endroit pour enterrer sa dépouille, apparemment le plus jeune des frères Jaeger s’est réincarné en oiseau.

Eren savait que Mikasa devrait le tuer et a finalement accepté sa mort (Photo: Kodansha)

POURQUOI LA FIN DE «L’ATTAQUE SUR TITAN» SERA-T-ELLE DIFFÉRENTE DU MANGA?

Pour l’instant, les fans ne peuvent qu’attendre la deuxième partie de la quatrième saison de l’anime de « Shingeki no Kyojin», Qui sortira en 2022. Cependant, tout semble indiquer que la fin ne sera pas la même que celle présentée dans le manga.

Dans une émission en direct de Kodansha, le rédacteur en chef de l’œuvre, Shintaro Kawakubo, a confirmé qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire, puisqu’il travaille toujours avec Hajime Isayama sur le volume 34. De plus, il a annoncé que le matériel sera différent d’après ce qui figurait dans le chapitre 139, car l’auteur a demandé plus d’espace sur les pages car « il voulait dessiner beaucoup » et n’avait pas atteint la date prévue par manque de temps, comme le rapporte Spoiler.

«Après en avoir discuté, nous avons décidé que le dernier article ferait 52 pages, mais il en a finalement 51», a avoué Kawakubo. «Il y a quelques ajouts dans le volume 34, des révisions et plus encore. Isayama pourrait ajouter quelque chose qu’il ne pouvait pas dessiner. «

Bien que rien ne soit confirmé, les changements dans certaines descriptions et détails qui ont conduit à la fin pourraient affecter la fin de l’anime de « L’attaque des TitansMais il ne fait aucun doute qu’Eren continuera d’être le centre d’attention.