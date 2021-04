Shingeki no Kyojin: pourquoi la fin de l’anime ne sera pas la même que celle du manga

Le manga de Shingeki no Kyojin Il a dit au revoir avec la publication du chapitre 139 et avait des opinions partagées sur sa fin, il y avait même ceux qui l’ont comparé à Game of Thrones. La vérité est que son adaptation de la série animée continue d’être diffusée et vient de mettre un frein à sa dernière saison jusqu’à ce qu’elle soit complétée par une deuxième partie qui comportera plus d’épisodes, mais ce ne sera pas la même chose que dans la version papier. Parce que?

L’histoire a été créée par Hajime Isamaya et a été publié pour la première fois en 2009, par le magazine Bessatsu Shōnen de Kodansha. Le 9 avril 2021, l’histoire qui a conquis des millions de personnes au Japon a culminé, générant de grandes distinctions telles que la statue de Levi Ackerman, ainsi que partout dans le monde, comme les peintures murales hommage à Mexico.

Récemment, l’éditeur de l’ouvrage, Shintaro Kawakubo, confirmé qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. Dans une émission en direct de Kodansha ont révélé qu’ils travaillaient avec Isayama dans le volume 34 et prévoyaient que ce qui finira par être imprimé sera différent de ce qui était connu à la sortie du chapitre 139. L’auteur a demandé plus d’espace sur les pages car « il voulait beaucoup dessiner » et n’avait pas atteint la date indiquée faute de temps..

« Après en avoir discuté, nous avons décidé que le dernier article ferait 52 pages, mais il a fini par être 51 », avoué Kawakubo. Puis il a ajouté: « Il y a quelques ajouts dans le volume 34, des révisions et plus encore. Isayama pourrait ajouter quelque chose qu’il ne pourrait pas dessiner. », afin que nous puissions voir une idée différente dans le dernier message, ainsi que dans la série animée.

Bien que ce ne soit pas encore confirmé, le plan serait de faire des changements dans certaines descriptions et détails qui ont conduit à la fin, puisque la clôture se fera de la même manière, avec Eren à l’honneur. Pour le moment il n’y a pas de date de sortie pour la partie 2 de la dernière saison de l’anime Attack on Titan, on sait seulement que Ce sera dans l’hiver japonais, qui s’étend de décembre 2021 à mars 2022.