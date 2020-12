Shingeki no Kyojin: pourquoi attendre deux semaines pour l’épisode 5

‘Shingeki no Kyojin’ est en train de vivre sa quatrième et dernière saison, qui a été créée en avril 2013 et a rapidement commencé à attirer des fans d’anime dans différentes parties du monde. Quatre épisodes sont déjà passés et les fans ne peuvent plus attendre pour savoir comment l’histoire se terminera.

Dans le troisième chapitre est venu l’un des moments les plus attendus par les fans: l’apparition de ‘Eren’. Nous savons que vous rencontrez Falco et lui parle de la façon d’être un guerrier et de la guerre, et qu’il est venu en tant qu’infiltré au Île Marley.

Le quatrième épisode, ‘De main en main’, nous a amenés à en savoir plus sur les Warriors et leur mission avec Marley. Cependant, il y a un moment qui a rendu les fans de la série fous, il s’agit de une scène post-crédits qui a fonctionné comme un aperçu pour les choses à venir plus tard: les retrouvailles d’Eren et Reiner. Regardez la scène!







+ Pourquoi cela prendra deux semaines pour l’épisode 5:

Toute cette excitation des fans de ‘L’attaque des Titans’ vous devrez vous calmer pendant un moment, car la série aura une courte pause de deux semaines. Parce que? Selon ce qui a été rapporté par les médias Bande dessinée, le chapitre sera retardé pour que le personnel d’anime ait des vacances et profite des vacances.

+ Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 5 est-il diffusé?

On sait déjà que dimanche prochain n’arrivera pas, mais ça arrivera 10 janvier 2021 l’après-midi en Amérique latine et le soir au Japon.

+ Comment regarder Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 5?

Le chapitre suivant peut être consulté via la plateforme Crunchyroll. Pour ceux qui ont un abonnement premium, il sera disponible une heure après sa première, tandis que ceux inscrits gratuitement devront attendre une semaine. Aussi, si vous êtes du Mexique, vous avez la possibilité de le voir également dans Funimation, en audio latin.