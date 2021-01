Shingeki no Kyojin: polémique dans les réseaux pour l’épisode 5 de la saison 4

Le week-end dernier est venu l’épisode 5 tant attendu de la quatrième saison de ‘Shingeki no Kyojin’, l’une des séries animées les plus populaires et les plus réussies aujourd’hui, qui en est à sa phase finale. Les fans ont dû attendre deux semaines pour voir ‘Déclaration de guerre’ pour le reste accordé au personnel en charge du programme et nous l’avons déjà parmi nous.

L’épisode précédent, ‘De main en main’, a laissé un grand moment pour les followers: les retrouvailles d’Eren et Reiner dans la scène post-crédits, et nous avons déjà anticipé le climat qu’aurait le chapitre 5 qui est arrivé dimanche dernier. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu, car le Studio MAPPA et le réalisateur Teruyuki Omine ont été vivement critiqués. Qu’est-ce qui s’est passé?

L’épisode a marqué le début de la bataille de Liberio et a clairement indiqué que nous verrions beaucoup plus d’action à l’avenir, mais les fans ont publiquement exprimé leur mécontentement. Les critiques ont pointé directement le studio pour l’animation et contre le réalisateur pour ne pas avoir mis la bonne bande-son sur les moments importants.







Pour ça, Omine a quitté les réseaux sociaux et fermé son compte Twitter après avoir reçu des commentaires de griefs pour le dernier chapitre. « Je vais bien maintenant. Votre amour a déteint sur moi. Merci beaucoup! », a-t-il écrit avant de prendre son profil. Malgré cela, il est clair que c’est une minorité qui a attaqué le réalisateur, car l’épisode est noté 9,9 / 10 sur IMDb, avec plus de 12 000 votes du public.

+ Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 6 Première?

Selon les informations officielles et ce qui a été rapporté, il n’arrivera pas dimanche comme d’habitude, mais le sixième chapitre de la quatrième saison arrivera le lundi 18 janvier.

+ Comment regarder Shingeki no Kyojin en Amérique latine?

Tous les nouveaux épisodes sont disponibles en Amérique latine et vous pouvez les regarder avec un abonnement premium sur la plateforme Crunchyroll. Il est également accessible gratuitement, bien que les chapitres arriveront une semaine plus tard. Si vous êtes du Mexique, vous avez également la possibilité de profiter de l’anime chez Funimation.