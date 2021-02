Shingeki no Kyojin n’arrivera pas à adapter tout le manga: le film arrive-t-il?

‘Shingeki no Kyojin’ C’est l’anime du moment et il le montre actuellement, occupant la première place de la série la plus regardée aux États-Unis, au-dessus d’autres événements mondiaux tels que «Bridgerton» depuis Netflix ou «WandaVision» de Disney +. Sa dernière saison a fait beaucoup de bruit parmi les fans et les nouveaux abonnés, mais une nouvelle est arrivée qui peut changer l’avenir du programme.

Dès le début Ils ont présenté la saison 4 comme la dernière à être vue dans l’histoire, mais de nouvelles informations suggèrent qu’ils ne couvriront pas tout le manga., depuis l’épisode 11 de la quatrième tranche a été récemment publié, et selon ce qui a été initialement rapporté, il ne reste que 5 chapitres.

Les rumeurs ont augmenté quand ils ont divulgué que le épisodes 13 et 14 ils seront appelés « Enfants de la forêt » Oui « La violence », Quoi correspondent aux chapitres 111 et 113 du manga créé par Hajime Isayama et, comme mentionné précédemment, au total il aura 138, Pour ce que Il leur semblerait impossible d’adapter 26 volumes en seulement deux passages de l’anime.

Attack on Titan The Final Saison ne comprendra pas les chemins et l’arc WFP, ceux-ci seront adaptés dans la suite qui sera bientôt annoncée. – Modifier DAC (@Dacsubs)

Cela a généré plus de réactions lorsque l’un des informateurs les plus reconnus sur Twitter, « @Dacsubs », Publique: « Attack on Titan The Final Saison ne comportera pas de chemins et d’arcs WPF, ceux-ci seront adaptés dans la suite qui sera bientôt annoncée ». Souvenons-nous que le 28 mars ‘Shingeki no Kyojin’ aura un panel au prochain Anime Japan 2021, et les fans soulignent que ce jour-là, ils feront les annonces importantes.

+ Comment Shingeki no Kyojin peut-il se terminer?

À la mi-décembre, nous avons rendu compte Divulgacher Quoi un film est une excellente possibilité pour compléter l’histoire, et continue d’être l’une des options; une « Partie 2 » de la quatrième saison prend du poids depuis qu’un directeur sonore d’anime a partagé des photos de la série et aussi sont considérés comme des épisodes spéciaux de longue durée. Jusqu’à présent, il n’y a rien d’officiel.