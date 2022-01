Shingeki no Kyojin: mèmes et réactions des fans à la première de la partie 2 de la dernière saison et aux problèmes de Crunchyroll

Anime

Anime Sunday n’était pas ce que de nombreux fans attendaient de l’effondrement du site de streaming. C’est comme ça qu’ils l’ont vécu sur les réseaux !

© MappaShingeki no Kyojin : mèmes et réactions des fans à la première de la partie 2 de la dernière saison et aux échecs de Crunchyroll.

L’attente a pris fin et dès ce dimanche l’épisode 1 de la deuxième partie de l’ultime saison de Shingeki no Kyojin, l’une des séries animées les plus réussies de tous les temps. Tout au long du week-end, les fans ont parlé de la première imminente, mais tout a changé lorsque signalé les problèmes du service de streaming Crunchyroll et seuls certains ont pu voir le nouveau chapitre.

« Condamnation », a été appelé le lancement de la date, qui a continué avec l’histoire que le programme est parti à la fin de la première partie de son dernier volet, où les troupes de Marley arrivent à Paradis Island commandées par Reiner avec Eren attendant à terre le début de la guerre. Pendant, Lévi est blessé après avoir explosé à côté de Zeke et génère de l’incertitude pour son avenir.

Les réseaux sociaux se sont remplis de messages ce dimanche pour exprimer leur enthousiasme, tandis que la plateforme chargée de sa distribution en Amérique latine et une grande partie du monde, Croquant, tweetait à propos du nouvel épisode. Cependant, Au moment de la programmation qui devait être publiée, le site s’est effondré en raison de la forte demande et a subi une panne qui a suscité la colère des fans.. C’est ainsi qu’ils l’ont vécu !

Compte tenu de ce qui s’est passé et des échecs commentés par les utilisateurs, la plateforme a dû sortir pour donner des explications et l’a fait une heure plus tard : « Nous travaillons dur pour résoudre les problèmes que vous rencontrez avec le site Web et les applications. Merci à tous pour votre patience ! Nous donnerons plus de mises à jour ici bientôt. »Ils ont écrit sur leur compte Twitter officiel.

En revanche, avant l’heure dite, certains internautes ont assuré que le chapitre avait fuité et se trouvait sur certaines pages piratées. Remarquant que le streaming n’a pas donné de réponse, une partie des fans est allé le voir illégalement et a apprécié la suite de l’intrigue, où Eren retrouve Reiner, mais les choses sont de plus en plus défavorables pour le jeune Jaeger.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂