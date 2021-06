« Shingeki no Kyojin » : les 10 meilleurs personnages à apparaître après la saison 1 de « L’Attaque des Titans »

« L’attaque des Titans« Est l’une des séries de mangas et d’animes les plus populaires jamais créées, en grande partie en raison de son action intense et d’un large éventail de personnages mémorables. Les exploits aventureux des protagonistes Eren, Mikasa, Armin, Reiner et Levi ont commencé avec la saison 1 en 2013, qui a duré 25 épisodes.

Adapté à l’anime par Avec Studio, « L’attaque des Titans« se déroule dans un monde fantastique dans lequel les gens sont obligés de vivre dans des colonies entourées de murs géants qui les protègent des titans, une race de géants, apparemment insensés, humanoïdes qui parcourent la terre en dévorant les humains qu’ils rencontrent.

« Shingeki no kyojin » suivre le protagoniste Eren Jaeger, un jeune homme qui rejoint l’armée après que le mur protégeant sa ville natale est percé par des titans qui ont tué sa mère. Après plusieurs années de formation, Eren et ses compagnons livrent leur première grande bataille contre les Titans après avoir décimé une fois de plus les murs de la colonie.

Au cours de la saison inaugurale de la série, une grande majorité des personnages principaux et secondaires ont été présentés sous une forme ou une autre. Alors que de nombreux personnages de la saison 1 est revenu pour des saisons successives, plusieurs nouveaux personnages ont été introduits quatre ans plus tard, lorsque le saison 2 a été officiellement publié en 2017.. Ce sont les meilleurs du groupe.

10 MEILLEURS PERSONNAGES APPARAISSENT APRÈS LA SAISON 1 DE « ATTACK ON TITAN »

Kaya

« Shingeki no Kyojin » a confirmé l’achèvement d’un dernier lot d’épisodes à la fin de l’épisode 16 de sa quatrième saison. (Photo : Crunchyroll)

En tant que civil le plus célèbre d’ailleurs Carla Oui Grisha Yeager, Kaya est apparu pour la première fois dans « L’attaque des Titans » pendant la saison 2, épisode 2. Le personnage réservé et à la voix douce est peut-être le plus remarquable pour avoir été sauvé par Sacha lors d’une attaque sauvage de Titan au Mur de la ville. . Plus tard, quand Kaya découvre que son amie Gabi tué Sacha, essaie de se suicider dans le restaurant de Nicolo comme une forme de vengeance. Bien que la tentative échoue, la loyauté de Kaya à la famille de Sacha reste intact pendant de nombreuses années.

Isabel magnolia

Isabel est un personnage adorable mais elle est décédée tragiquement. (Photo : Crunchyroll)

Présenté aux côtés Église de Furlan au « Pas de regrets : partie 1 » longtemps après le saison 1, Isabel magnolia était l’un des plus proches confidents de Lévi avant et après son passage dans l’armée Scout. Avec une personnalité diamétralement opposée à celle de son complice Furlan, Isabelle est devenue la petite soeur de Lévi après l’avoir trouvée dans un tas d’ordures à Ville souterraine.

Avec une attitude contagieuse et la confiance nécessaire pour dire ce qu’il pense, Isabelle est un personnage adorable dont la mort horrible aux mains d’un titan monstre a brisé le cœur des fans.

Freida reiss

Frieda Reiss n’a pas pu garder le Titan fondateur avec elle après le combat avec Grisha. (Photo : Crunchyroll)

Faire ses débuts en série dans le saison 3, épisode 5, Freida reiss c’est un personnage important avec une longue histoire familiale. En tant que demi-soeur aînée de Histoire, le moment le plus important de Freida arrive après avoir absorbé le Titan fondateur et menez une bataille épique avec Grisha qui s’est soldée par sa disparition.

Avant d’assumer votre forme de titan pur, Freida s’est engagé à protéger Histoire effacer leurs souvenirs. Sa personnalité a été altérée une fois qu’il a reçu le Titan fondateur, tuant immédiatement son propre oncle Uri. Son arc compliqué dans une courte portée rend Freida dans un ajout mémorable à la finale de la série.

Nicolo

Nicolo a sans doute été très affecté par la mort de Sasha Blouse. (Photo : Crunchyroll)

Introduit dans le épisode 9 de la saison 4, Nicolo commence son arc comme un guerrier typique de Marleyan qui est capturé par le Régiment de scouts. Pendant l’incarcération, Nicolo il travaille comme chef et commence à respecter ses ravisseurs.

Nicolo devient un ami proche de Jean Oui Connie au île paradisiaque et commencer une romance avec Chemisier Sasha. Alors que ses tentatives de tuer Gabi Oui Falco échouent, leur volonté de s’aligner sur les Scouts Malgré son éducation, il fait preuve d’une loyauté dévouée à la cause.

Marcel & Porco Galliard

Marcel et Porco savaient se battre avec le Titan Jaw. (Photo : Crunchyroll)

Ils possèdent tous les deux la capacité de se transformer en puissants Mâchoire de Titan, les frères Marcel Oui Porco Galliard Ce sont des guerriers marleyens qui sont aussi des amis d’enfance de Annie, Bertholdt Oui Reiner. Marcel a été présenté au saison 2, épisode 4, Oui Porco dans la saison 3, épisode 21. Tandis que Marcel est souvent cordial et amical,

Porco Il est autoritaire et condescendant. Cependant, les deux restent extrêmement fidèles l’un à l’autre même lorsqu’ils ne s’entendent pas toujours. Quand ils sont sous leur forme minuscule Mâchoire de Titan, les frères sont le deuxième Titans le plus rapide de tous.

Église de Furlan

Les décès de Furlan et Isabel ont marqué les fans. (Photo : Crunchyroll)

En tant que l’un des complices les plus proches et les plus fidèles de Lévi, Église de Furlan est l’un des personnages les plus mémorables à rejoindre la série après la première saison. Introduit dans « Un choix sans remords : première partie », Furlan est instantanément devenu un favori des fans en raison de sa disparition soudaine et choquante.

En rejoignant le gang des Lévi, Furlan décide de terminer la mission d’assassinat erwin forgeron. Après avoir volé l’équipement de mobilité omnidirectionnel et l’avoir utilisé pour s’entraîner déjà Isabelle, Furlan est brusquement pris en embuscade par un Titan anormal ce qui mâche Furlan demi.

Gabi braun

Gabi est prête à venger ce qui s’est passé à Marley aux mains d’Eren et de son équipe et a tué Sasha Blouse. (Photo : Crunchyroll)

Le cousin de Reiner Braun, Gabie, a fait ses débuts en série dans le saison 4, épisode 1 et a instantanément eu un impact mémorable. Prêt à hériter des capacités de la Titan blindé, Gabi est peut-être le plus remarquable pour tuer Chemisier Sasha.

Alors qu’il n’a pas réussi à tuer Jean, Gabi a pris la vie de Lobov, le chef de garnison qui a monté une attaque contre Libérien. En tant que guerrier qualifié et combattant au corps à corps qualifié, la solide alliance de Gabi avec Pieck pourrait signifier de grandes choses pour l’armée de Marley.

Falco Grice

Falco croyait en Eren quand il l’a rencontré à Marley. (Photo : Crunchyroll)

Malgré son grade militaire, Falco Grice est un petit guerrier eldien qui est souvent blessé au combat et a besoin de son frère poulain pour le sauver du danger. Avec un comportement beaucoup plus gentil que la plupart, Grice est devenu un ennemi adorable depuis qu’il a rejoint le spectacle lors de la première du saison 4.

Grice Il a un cœur si bon qu’il est connu pour traiter les prisonniers de guerre avec une grande compassion lorsqu’ils soignent leurs blessures après leur capture. Falco il risque aussi sa propre vie pour sauver Gabi lorsqu’il est attaqué, montrant la bravoure qu’il a malgré ses compétences de combat limitées.

Doigt de pioche

Pieck a réussi à entrer sur Paradis Island et à tromper Eren. (Photo : Crunchyroll)

Introduit dans le épisode 13 de la saison 3, Doigt de pioche est finalement devenu l’héritier du Cargo Titan, une bête à quatre pattes unique avec une taille imposante et une vitesse supérieure. Le guerrier Marley a pris son statut de Titan après la mort de Ymir.

Bien que ses attentats contre la vie de Lévi Oui Hangé ils ont finalement échoué, Pieck est un ennemi redoutable qui a mené une salve réussie pour sauver le Mâchoire de Titan lors de l’attaque contre Libérien. Après avoir survécu à une attaque de tireur d’élite de Sacha, Pieck a été sauvé par Gabi Oui Falco.

Zeke ans

Après avoir connu la véritable histoire de Zeke pour beaucoup, il a cessé d’être un méchant. (Photo : Crunchyroll)

En tant que fils de Grisha et demi-frère de Eren, Zeke ans est l’un des personnages les plus importants et les plus puissants à figurer dans le saison 2. On pensait que l’ancien capitaine du peloton de guerriers de Marley était le combattant le plus fort après avoir absorbé le Titan Bête.

Le principal antagoniste du saison 2 peut atteindre la taille d’un titan de 17 mètres et utilisez votre sang réel et votre liquide céphalo-rachidien pour surveiller la Eldiens. Avec une intelligence hors du commun et une nature extrêmement imprévisible, Zeke est déterminé à détruire le Titan fondateur avant qu’il ne soit trop tard.