Shingeki no Kyojin: le moment de l’épisode 9 qui a détruit les fans

Shingeki no Kyojin approche lentement de la fin de son histoire après sa sortie le neuvième épisode de sa quatrième et dernière saison. Le lancement de ce dimanche a généré toutes sortes de réactions et a suivi les événements qui ont suivi la mort de Sasha. Le chapitre a eu un moment très émouvant qui a détruit les fans. Voyez comment ils se sentaient sur les réseaux sociaux!

Contient des spoilers

« Braves bénévoles » c’était le 68e épisode d’une série qui a de bonnes notes critiques. IMDB lui a donné 9,3 sur 10 de sorte qu’il maintient une moyenne de 8,9 tout au long de la série. Une enquête sur Divulgacher jeté ça 84% des fans pensent que c’est le meilleur anime de tous les temps.

Le chapitre était basé sur un flashback de trois ans avec la performance de Yelena et son histoire liée à Marley. Il visait également à montrer La philosophie de Zeke et les différentes nuances de l’hostilité qui existe entre les deux nations. Revenant à l’heure actuelle, la série a eu le sillage de Sasha: l’un des moments les plus difficiles pour les fans.







Le moment d’émotion dans l’épisode 9 de Shingeki no Kyojin

Lors des adieux à Papa Girl, Connie a élevé la voix et a exprimé ce qu’elle ressentait: «Sasha et moi étions comme des jumeaux. C’est comme si j’avais perdu la moitié de moi-même.. Cette phrase a dévasté les téléspectateurs qui luttent toujours pour surmonter la perte de l’un des personnages préférés de Shingeki no Kyojin.

La fin de l’épisode 9 a laissé les fans encore plus impatients et il reste encore beaucoup à découvrir dans les trois versions restantes. La dernière scène avec Eren se prépare à se battre préfiguré il y a encore plus de moments passionnant pour les fans de la saga.