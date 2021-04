Shingeki no Kyojin: le lien d’amour entre Eren Jarger et Mikasa

Shingeki no Kyojin a clôturé son histoire avec la publication du chapitre 139 du manga, marquant ainsi la fin d’une étape dans la culture japonaise, car il avait une ampleur inimaginable en ayant des hommages dans les rues, comme Levi Ackerman. Depuis le premier numéro lancé en septembre 2009, dans Bessatsu Shonen Magazine, on a parlé de la relation entre Eren et Mikasa.

L’histoire commence par Eren Yaeger et Mikasa Ackerman enfants, vivant dans une ville entourée d’énormes murs pour se protéger des Titans, de grandes créatures qui dévorent les humains. Leur vie change à jamais lorsque le Titan colossal apparaît et détruit toute leur ville, ainsi que le meurtre de la mère d’Eren. Ils s’échappent et se préparent à les combattre.

Les fans ont évoqué à plusieurs reprises la relation entre les protgonistes, et à l’époque le créateur du manga, Hajime isayama, Il a dit: « Pour Eren, plus qu’un amant, la présence de Mikasa ressemble plus à celle d’une mère. L’amour envers une mère est considéré comme précieux (précieux), cependant, en même temps, elle a des moments inconfortables ». Même si Il a précisé qu’avec la croissance des deux, il commencerait à la regarder d’une manière différente..

Au chapitre 139, nous voyons qu’Eren et Armin ont une conversation avant la dernière bataille, tandis que Jaeger tente de mener à bien son plan de destruction de la population, il a été arrêté par Mikasa. Là, il avoue qu’il l’a toujours aimée: « Mikasa trouve un autre homme? Je veux qu’elle pense toujours à moi et à personne d’autre pour le reste de ma vie. Même pendant que je meurs, je veux être devant son esprit pendant un moment. », étaient ses mots.

Avec la fin du manga révélée, Nous savons qu’ils ne pourront pas passer le reste de leur vie ensemble, car c’est Ackerman qui porte le coup fatal à Eren tout en pilotant votre propre version d’un Titan colossal. Après avoir assassiné 80% de la population mondiale pour arrêter la guerre entre Eldia et Marley, il a sacrifié sa vie dans le processus et a fini par devenir un méchant.