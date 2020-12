« Shingeki no Kyojin »: le détail qui change tout dans le dernier épisode de la série

Les fans de « Shingeki no Kyojin« , Aussi connu comme « L’attaque des Titans« Ou »Attaquer les titans», Ils ont vu avec joie que leur anime préféré revenait sur le petit écran via le portail de streaming Crunchyroll. Dans ce cas, l’histoire d’Eren et de ses amis prend du recul pour aller à l’autre bout de la mer et voir ce qui arrive à l’autre partie du monde.

Après quatre ans de ce qui s’est passé dans le Île Paradis, la série se concentre désormais sur Marley, Qui est-ce ils ont gagné la guerre à la première du quatrième et la saison dernière de la série. Même s’il semblait que les alliés les avaient acculés et même possédés une arme capable de tuer les titans, la détermination de Gabi et le plan Zeke aidé à remporter la victoire.

Pour le deuxième épisode, les grands cuivres de Marley ensemble à la eldiens Ceux qui avaient des pouvoirs de Titan avaient des idées différentes sur ce qu’il fallait faire ensuite. Alors que certains ont pensé qu’il était préférable de se concentrer sur la fabrication d’armes similaires à vos ennemis pour vaincre les Titans, Zeke et la société voulait à tout prix récupérer les autres pouvoirs de titan dans le Île Paradis.

Dans le développement de « Train de minuit», Il y a une scène que les fans du manga ont classée comme la plus importante de ces premiers épisodes, mais ceux qui n’ont vu que la série animée ne savent pas pourquoi. Fais attention! Plus tard, il y aura des spoilers de ce qui va se passer dans « Shingeki no Kyojin».

LE DÉTAIL QUI CHANGE TOUT DANS «SHINGEKI NO KYOJIN» 4X02

Cet étrange personnage était très familier aux fans, sans savoir qu’il était Eren Jaeger lui-même (Photo: Crunchyroll)

Le saut de quatre ans entre saison 3 et la saison 4 de « L’attaque des Titans« Restera probablement un point d’intrigue et de frustration pour les téléspectateurs du anime qui ont grandi pendant des années à regarder les aventures d’un seul groupe de protagonistes, et maintenant il y en a plusieurs.

D’une part, c’est un bon moyen de changer le tracé plus rapidement, mais d’autre part, plus nous sommes en Marley sans savoir quoi Eren et sa société font depuis près d’une demi-décennie, plus les fans seront inquiets lorsqu’ils n’entendront pas parler d’eux.

Eren apparaît dans le volume 23, les chapitres 93 et ​​94 du manga (Photo: Kodansha)

Ou du moins c’est ce qu’ils pensent. Ceux qui lisent le manche ils savent que Eren et la société sont plus proches que ce que beaucoup pensent. En fait, la série présentait un élément clé dans le manga de « Shingeki no KyojinQue peu ont remarqué, ou plutôt, Ils n’en ont aucune idée car la vérité est révélée plus tard.

De quel point parlons-nous? Eren a infiltré Marley. À quel moment est-ce arrivé? Quand Falco va voir les blessés qui souffrent de stress post-traumatique pour avoir participé à la guerre, un officier leur fait peur et ils tombent tous au sol de peur. Le garçon s’approche d’un homme très étrange, mais très familier en même temps …

C’est comme ca. Il s’agit du très Eren jaeger. L’animation ne le rend pas très clair car c’est l’élément de surprise pour plus tard, en plus de faire cela, Eren a dû retirer une jambe. Les fans qui lisent le manche sachez que ce n’est que le début d’une série d’attaques qui Eren contre la nation de Marley.

Les adeptes les plus détaillés de la série auront remarqué qu’un figure étrange aux cheveux longs il se cachait dans l’ombre, avec de petites apparitions tout au long du chapitre. Ce sérieux Eren, qui cherchait le moyen le plus approprié pour s’infiltrer sans être découvert.

Eren surveille de près ses ennemis (Photo: Crunchyroll)

Alors que la position de son brassard Je l’aurais trahi dans une autre circonstance, Falco était qui il a hébergé ce vêtement donc cela ne vous causera aucun problème. Sans le savoir, il aidait qui à l’époque était l’un des ennemis les plus redoutables de tous Marley et le eldiens.

Tôt plutôt que tard, les fans verront Eren et d’autres titans entrent en action, en une guerre terrible qui se terminera par la mort de nombreux Protagonistes. Pour le moment, ce n’est qu’une question de temps avant que les deux eldiens comme Eren et ses amis se retrouvent face à face et définissent le cours de la humanité une fois pour toutes.

