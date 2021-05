« Shingeki No Kyojin »: la surprise de Mikasa se terminant dans le manga « Attack on Titan »

Lekue Kit Gâteau Surprise Lekue

Conçu par des pâtissiers et des designers, le Kit Surprise Cake se compose de 3 moules ronds qui permettent de cuire 3 gâteaux en même temps dans le four pour ensuite les superposer et obtenir une pièce montée ou des « Surprise Cakes », ces fameux gâteaux surprise creux en chocolat dans lesquels on dissimule des bonbons ou gourmandises. Pratique, des cercles sont marqués sur chaque moule pour un montage facile et harmonieux. Partenaire des fêtes réussies, ce kit est livré avec une base décorative pour le gâteau, des accessoires de déguisement, des recettes et idées de fêtes. Les moules en silicone antiadhérente résistent à des températures allant de - 60°C à + 220°C et se nettoient rapidement et facilement au lave-vaisselle. Diamètres des moules : 8, 15 et 22 cm.