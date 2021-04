Shingeki no Kyojin: la relation inhabituelle que les fans ont nouée avec Thanos

Le vendredi 9 avril, chapitre 139 du manga de Shingeki no Kyojin, qui a marqué la fin du manga. Ses fans, avides de publication, n’ont pas mis trop de temps à lire les dernières pages de la création de Hajime isayama, qui a commencé à être publié en septembre 2009 via Bessatsu Shonen Magazine.

Les premières impressions des fans se sont avérées quelque peu étranges, car il y avait un secteur qui a dit qu’ils n’étaient pas entièrement satisfaits après la première de l’épisode 139. De plus, il a même été comparé à Game of Thrones, une grande série télévisée qui, dans son aboutissement, a partagé les eaux entre ses adeptes.

+ Pourquoi ils comparent SNK à Thanos:

Le dernier numéro du volume 34 montrait le sort de l’un des personnages les plus aimés des fans: Eren Jaeger. Là, ils ont révélé qu’il devenait le méchant de l’histoire et prévoyait de mener un génocide mondial au nom de la paix.. Comme signalé, détruit 80% de l’humanité et était l’une des raisons pour lesquelles les lecteurs n’étaient pas ravis de la fin.

Cette situation a rapidement rappelé un autre des grands méchants que nous avions dans la dernière décennie du cinéma: Thanos. L’antagoniste de l’univers cinématographique Marvel a anéanti 50% de la population mondiale en un clin d’œil dans Avengers: guerre à l’infini, et les fans ont fait la comparaison avec les motivations de chacun.

Selon eux, Thanos avait ses raisons, même si elles n’étaient pas partagées, et c’était pour sauver la galaxie de la surpopulation par les inégalités. D’autre part, Eren n’a tué que des millions de personnes pour l’empêcher de transformer ses amis en héros. Il faut dire qu’aucun d’eux n’a de bon raisonnement, mais c’était un sujet de discussion parmi les fans.