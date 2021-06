Shingeki no Kyojin : Hajime Isayama confirme s’il y aura une suite

L’une des histoires qui a le plus captivé le public du monde entier au cours de la dernière décennie est Shingeki no Kyojin, qui, grâce à sa série animée, a gagné en popularité. Le manga, sorti en 2009, est devenu un vrai succès lors de sa parution dans Bessatsu Shōnen Magazine, mais il s’est terminé en avril avec le chapitre 139 et nous attendons la sortie du tome 34. Pendant ce temps, il y a déjà des rumeurs sur une suite et le créateur, Hajime Isayama, s’est déjà exprimé..

Les fins ont tendance à diviser les fans et L’Attaque des Titans n’a pas fait exception, puisqu’après sa publication, elle a été comparée à des séries télévisées aux aboutissements douteux, comme Game of Thrones. Cependant, la polémique ne s’est pas arrêtée là, puisque les fuites de certaines pages du tome 34 montraient un nouvel avenir pour Mikasa et suscitaient la fureur d’une partie du fandom.

Pour ces raisons, de nombreux fans ont donné leurs arguments pour que l’histoire continue et, de cette façon, aient une suite, notant que : la plupart des personnages principaux survivent, il y a des nations et des événements qui ne se sont pas approfondis, la guerre continue et a une fin déroutante. Finalement, ces rumeurs sont parvenues aux oreilles de Isayama et confirmé ce qui va se passer.

Selon les déclarations de son éditeur, Shintaro Kawakubo, le mangaka est épuisé et n’a pas l’intention de faire une suite : « Actuellement, non. Il n’y a aucune raison pour qu’ils existent. Nous avons entendu de nombreuses demandes de fans, mais malheureusement pas. Isayama est vraiment épuisé en ce moment. La prochaine sérialisation est indécise. ».

Selon ces mots de l’une des personnes les plus dignes de confiance d’Isayama, il n’y a aucune possibilité pour le moment de continuer l’histoire. Cependant, nous devrons attendre le lancement du tome 34 avec les changements annoncés du dernier chapitre, et dans le cas où nous trouvons une fin ouverte, l’option résonnera à nouveau.