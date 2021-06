Shingeki no Kyojin : Hajime Isayama a confirmé un univers alternatif

L’un des jours les plus attendus pour les fans de Shingeki no Kyojin: Le tome 34 a été publié, marquant la fin de l’histoire. Après la publication du chapitre 139 en avril, ils ont annoncé que il resterait des pages à inclure dans ce dernier numéro, alors maintenant nous avons une nouvelle grande révélation : il y a un univers alternatif !

La réception de l’épisode final du manga n’a pas été entièrement positive, car il y avait une partie des fans qui n’étaient pas satisfaits du point culminant de l’histoire. Le 9 juin, le tome 34 Et il en fut ainsi, mais avec un changement très important. De cette manière, ce volume termine Attack on Titan, l’une des séries les plus emblématiques de ces derniers temps.

A l’occasion de la dernière sortie de Shingeki no Kyojin au Japon, l’auteur de l’ouvrage, Hajime isayama, a décidé de publier un dernier dessin animé dans l’édition du matin du journal Asahi Shimbun, en dehors du volume et des feuilles supplémentaires. Que nous montre cette page ? Qu’Eren est vivant et est dans un autre univers. Regardez-le ici !

Nous observons Eren dans un monde complètement différent de celui de SNK, alors ils affirment que réincarné dans un univers alternatif qui semble magique par les vêtements des gens autour de lui. Cela se produit après que le grand protagoniste a été tué par Mikasa Ackerman, provoquant la disparition du Rumble et la décision d’Ymir Fritz de mettre fin aux Titans sur la planète.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont célébré cette dernière évolution, puisque Eren Il est le personnage préféré de beaucoup d’entre eux et ils ne s’attendaient pas à ce qu’il soit mort à la fin. Ils ont également commencé à spéculer si cela pourrait conduire à une suite., mais de l’environnement de Isayama ils ont assuré : « Il n’y a aucune raison pour que cela existe. Nous avons entendu beaucoup de demandes de fans, mais malheureusement pas. Isayama est vraiment épuisé en ce moment. ».