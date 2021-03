Shingeki no Kyojin: fuite inquiétante sur l’avenir de Connie et Jean dans l’histoire

Shingeki no Kyojin est devenu l’anime du moment et pas seulement pour avoir mené les mesures en tant que série la plus regardée aux États-Unis dans sa version télévisée. Le manga est aussi une rage dans le monde et comme la série animée, c’est dans les moments culminants. C’est pourquoi il est impossible d’éviter les fuites avant chaque publication et dans les dernières heures, les spoilers sur l’épisode 138 sont devenus viraux.. Parmi eux, il y a un nouvelles inquiétantes sur l’avenir de Connie et Jean dans l’intrigue. De quoi s’agit-il?

En début d’année, le magazine Bessatsu Shonen a confirmé que le volume 33 du manga se terminera le 9 avril 2021. Avec la date se rapprochant de plus en plus, les attentes augmentent de façon exponentielle et les fans ont hâte de voir la sortie du chapitre 138 qui sortira ce lundi 8 mars.

# aot138spoilers Il ne reste qu’un chapitre, mais avouons-le, Jean Connie et Gabi sont des titans, ils finiront par mourir, Armin est très blessé, Levi est très abîmé après avoir ouvert la tête d’Eren, Reiner et Annie se battent contre des titans … je ne vois presque personne survivre pic.twitter.com/M8GogOrslR – Larry Jaegerista⭐ (@ LarryACT4)

Le manga populaire bat son plein: il a actuellement un tirage de 104,7 millions d’exemplaires dans le monde. Ce chiffre continuera d’augmenter car les derniers épisodes du volume 33 ont toujours les chapitres de la livraison 34 qui auront leur première sur 9 juin 2021.

Annie Leonhart rencontre son père et la fumée vient juste d’entrer et ils deviennent des Titans.

Si cette scène n’est pas triste pour vous, alors vous n’avez pas de cœur ❤

• # aot138spoilers Merci beaucoup Isayama, shingeki est une œuvre d’art. pic.twitter.com/NNy011c08w – nicole LEVI (@nicoleroroo)

Shingeki no Kyojin: fin possible de Jean Kirschtein et Connie Springer dans l’épisode 138 fuites

Face à tant d’effervescence, l’anime ne peut empêcher les aperçus de ce que les nouvelles versions devront mettre en lumière. Au cours des dernières heures, des spoilers pour le numéro 138 ont commencé à circuler et les nouvelles ne sont pas encourageantes: a divulgué les décès possibles de Jean Kirschtein et Connie Springer transformés en Titans.

# aot138spoilers Tout était vrai, le titan colossal d’Eren contre Armin, Jean et Connie se sont transformés en titans par la vapeur, le long rêve de Mikasa dans la maison de montagne et le baiser sur la tête d’Eren … pic.twitter.com/OxMfb2zD65 – Larry Jaegerista⭐ (@ LarryACT4)

En outre, d’autres révélations choquantes sont sorties telles que: Annie voit son père, Levi demande à Pieck et Mikasa de se battre; Elle souffre à nouveau de ses maux de tête et demande à Levi de l’aider à entrer dans la bouche d’Eren Titan. À leur tour, Armin, Reiner et Annie sont vaincus par les Titans purs.

Spoilers Ils ont fait une tendance à Shingeki no Kyojin ce vendredi et les fans ont partagé leurs sentiments avec ce qu’ils ont vu. Les fans se préparent déjà aux émotions fortes que le nouvel épisode va avoir et mettent en avant le couple de Connie et Jean.