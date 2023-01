Shingeki no Kyojin, Final Season: Part 3 a déjà une date de sortie et sera également divisé

Animé

L’anime Shingeki no Kyojin a révélé la nouvelle la plus importante concernant la troisième partie de sa dernière saison, mais il y a plus : elle sera également divisée !

© CarteShingeki no Kyojin, Final Season : Part 3 a déjà une date de sortie et sera également divisé.

De moins en moins jusqu’au retour de shingeki no kyojin! La série animée acclamée a annoncé sur ses réseaux sociaux officiels les principales nouvelles de la partie 3 de sa saison finale, qui a débuté fin 2020. Le manga s’est déjà terminé en juin 2021 et les fans s’attendaient à voir l’aboutissement du programme au cours de l’année dernière. , mais ce mardi, il a été confirmé qu’il y aura plus de divisions.

Après un temps sans rapports de la production, ils ont révélé le plan pour mettre fin au spectacle basé sur l’histoire créée par Hajime Isayama. D’après ce qui a été publié La partie 3 de la saison finale aura une séparation et arrivera également dans la partie 3.1 et la partie 3.2. Ces derniers temps, le format de lancement a été moqué par les fans et on peut dire que le mème est devenu réalité. Découvrez la première bande-annonce révélée!

+Quand la partie 3 de la saison finale de Shingeki no Kyojin est-elle sortie ?

Le premier volet des épisodes de Shingeki no Kyojin Final Season Part 3 sera diffusé le 3 mars. Se référant à Partie 3.2, il a été confirmé qu’il sortira plus tard en 2023, mais jusqu’à présent aucune date exacte n’a été déterminée. En raison du nombre de chapitres restants du manga original, on s’attend à ce que l’anime se termine maintenant.

« L’aube de l’humanité » était le dernier épisode publié avec le synopsis suivant: « Ils l’ont vu ce jour-là. Ce dont ils ont parlé ce jour-là. Ce qu’ils ont choisi ce jour-là. C’était tout ce qu’il voulait ». Là on voit Eren Jäger devenez le Titan fondateur pour lancer le Earth Rumble, en commençant sur l’île de Marley. Pendant ce temps, ses amis avec ma maison Oui Armin en tête ils essaieront de l’arrêter.

Il est également curieux de savoir comment le studio Mappa va adapter la clôture du manga, puisque isayama il a déclaré qu’il n’était pas dans un bon moment quand il l’a écrit et illustré. « J’ai encore des doutes à l’intérieur sur la façon dont cela s’est terminé et je continue à en souffrir. Je suis vraiment désolé »a déclaré en s’excusant auprès des adeptes de shingeki no kyojin lors d’une convention à New York.

