Shingeki no Kyojin: explication du grondement de la Terre, la fin du monde d’Attack on Titan | Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que cela signifie | Attaque sur Titan | Manga | Série Crunchyroll nnda nnlt | LA CÉLÉBRITÉ

Le manga de « Shingeki no Kyojin« , Également appelé »L’attaque des Titans«Est sur le point de se terminer. Selon son créateur Hajime isayama, le manga est terminé à 95%, les prochains numéros pourraient donc être le dernier des aventures d’Eren et de la troupe de reconnaissance.

Ceux qui ont suivi l’histoire juste pour anime, Fais attention, plus tard, il y aura des spoilers. le manche a évolué à un tel point qu’il est évident qu’Eren n’est plus l’un des ‘bons‘, révélant son plan final de anéantir toute l’humanité et laissez les Eldiens en vie en utilisant le Rumble of the Earth.

S’initie à la bande dessinée de Isayama ont lu ce terme à plus d’une occasion, mais seuls ceux qui ont lu toute l’histoire ont compris sa signification. En fait, certains fans vétérans ont encore des doutes sur ce qu’est vraiment ce Earth Rumble et comment cela fonctionnait.

Par conséquent, dans cet article, nous passerons en revue l’historique de « L’attaque des Titans»Et comment était-il possible que le Rumble of the Earth il sera actif. De plus, certains détails que les fans n’ont pas compris sur la nouvelle transformation de Eren dans l’un des plus grands titans de la série.

QU’EST-CE QUE LE ROCHER DE LA TERRE DANS «SHINGEKI NO KYOJIN»?

Les murs ont été créés à partir de Titans colossaux (Photo: Kodansha)

Pour comprendre ce concept, il faut remonter le temps durant les derniers jours de la Grande guerre des titans entre Marley Oui Le jour. Le roi Karl Fritz a utilisé la puissance du Titan fondateur pour créer trois murs massifs dans le Île Paradis: Maria, Rose Oui Sina, chacune nommée d’après l’une des trois filles de Ymir Fritz.

Ces murs ont été construits à partir de millions de Titans colossaux Ils ont utilisé la capacité de durcissement pour les former sans aucune fissure. Pour cette raison, les constructions ont toujours semblé très étranges partout « L’attaque des Titans», Bien que personne n’imaginait qu’en eux les titans inactifs vivaient encore.

Karl Fritz puis menaça les autres nations d’utiliser le pouvoir de la Fondateur de Titan pour réveiller ces titans sur les remparts et détruire la terre s’ils menaçaient à nouveau son peuple. En secret, le roi savait que c’était extrêmement dangereux, alors il a créé un « Vœu de renoncer à la guerre« , pour que aucun futur héritier du pouvoir du Titan fondateur ne songera même à utiliser ce plan.

Bien qu’il meure presque au chapitre 119, Eren a pu se connecter avec Zeke et entrer dans les «chemins invisibles» (Photo: Kōdansha)

Ce vote a fait ressembler tous les successeurs à « enchanté», En plus d’hériter de l’idéologie de la paix Karl Fritz. Par conséquent, tous ceux qui appartiennent au sang royal accepteraient l’extermination de leur peuple avant d’utiliser ce pouvoir contre ses assaillants, ce que le premier roi a accepté en créant les murs en Paradis.

Cela dit, dans les derniers épisodes du manga, Zeke Oui Eren ils cherchaient à se rassembler pour contrôler ce pouvoir d’une manière ou d’une autre. Zeke avait du sang royal Oui Eren contenait le pouvoir du Titan fondateur à l’intérieur de lui, les deux trouveraient un moyen de manipuler tous les titans colossaux pour mettre fin au conflit.

Cependant, quand ils entrent dans le soi-disant «chemins invisibles« , Les deux rencontrent le même Ymir, qui était une fille qui avait été piégée par la famille royale à cet endroit. Eren Il a découvert sa triste histoire au contact d’elle et, enragé par tout ce qu’il ressentait, Il lui a demandé de lui donner son pouvoir de tout mettre fin une fois pour toutes.

Eren réconforte Ymir et lui demande son aide pour tout mettre fin. Elle accepte et active le grondement de la terre (Photo: Kodansha)

Ymir accepter et c’est à ce moment que Eren se transforme en un énorme titan jamais vu auparavant, activant tout Titans colossaux et commencer Le plan pour détruire toute l’humanité: le grondement de la terre. En résumé, Eren Il guiderait les millions de Titans à marcher dans une seule direction, effaçant tout sur leur passage.

Comme prévu, dans les derniers numéros du manga, il devient clair que Eren n’a pas l’intention d’arrêter le Rumble of the Earth, et ils seront les survivants de la Légion de reconnaissance proposer un plan pour l’arrêter. Tuez des millions de Titans colossaux ce serait impossible, il ne reste donc qu’une seule option: assassiner Eren.

Le Rumble of the Earth, le plan pour mettre fin à l’humanité (Photo: Kodansha)

VIDÉO RECOMMANDÉE

La quatrième saison de « Shingeki no Kyojin » sortira en 2020 comme la fin du combat d’Eren.

« Shingeki no Kyojin » 4: qui sont les nouveaux personnages de « Attack on Titan »?

PLUS DE «SHINGEKI NO KYOJIN»

« Shingeki no Kyojin »: que signifie le panneau final du manga « Shingeki no Kyojin »: la saison 4 sera-t-elle divisée en deux parties? « Shingeki no Kyojin 4 »: un titan volant apparaîtra dans la saison 4 de ‘Attack on Titan ‘? « Shingeki no Kyojin 4 ″: 10 choses qui pourraient arriver dans la saison 4, selon le manga