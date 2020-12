Shingeki No Kyojin: Eren est apparu dans le troisième épisode et c’est ainsi que les fans ont réagi

La quatrième et dernière saison de ‘Shingeki no Kyojin’ Cela a été très mobilisateur pour les fans de l’adaptation originale du manga, qui prendra fin dans les mois à venir. Son dernier épisode créé ce dimanche a eu plusieurs événements importants et une belle apparition, ce qui, bien qu’il ait été précédemment annoncé avec une théorie, peut aujourd’hui être confirmé.

La fin de l’anime se déroule de manière très déconcertante pour les fans, car beaucoup s’attendaient à voir la famille Tybur, qui a le pouvoir du « Titan Hammer », mais ce chapitre les a amenés à nouer des liens avec la première saison, dans une nouvelle perspective de Reiner.

Là, ils nous montrent Braun enfant, avec des aspirations à être reconnu et à être un héros de guerre sur l’île de Marley, à le montrer à sa mère, mais surtout à son père. Revenant au présent, nous voyons Reiner avoir l’intention de se suicider avec un fusil de chasse, mais cela ne finit pas par arriver.

Celui qui évite cette terrible décision est Falco après avoir heurté le mur sans connaître la présence de Reiner, et mentionne qu’il a encore du travail à faire. Atteindre la fin, Falco observe un homme à l’hôpital, ce qui l’a aidé dans le deuxième épisode. Ce clochard récite un discours sur le fait d’être un guerrier et la guerre, et cet homme est eren, qui est arrivé en tant qu’initié à Marley. Voyez comment les fans ont réagi à sa présence!

Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 4 Première?

Le nouvel épisode de l’anime également connu sous le nom de « Attack On Titan » arrivera dimanche prochain 27 décembre. Nous savons déjà combien d’épisodes il aura et comment cela peut se terminer.

+ Comment regarder Shingeki No Kyojin en Amérique latine?

Ils peuvent être consultés avec un abonnement à Crunchyroll. Pour les utilisateurs premium, les épisodes seront disponibles une heure après leur première, tandis que ceux inscrits gratuitement devront attendre une semaine. Ils seront en audio japonais d’origine et sous-titres espagnols, si vous voulez le voir en audio latin, pour le moment, il n’est disponible qu’au Mexique via Funimation.