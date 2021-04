« Shingeki no Kyojin »: Comment le chapitre 1 de ‘Attack on Titan’ a annoncé le destin d’Eren Jaeger

Après presque douze ans, le manga de «Shingeki no Kyojin»Est venu à sa fin avec le chapitre 139 et bien qu’il ait résolu la plupart des doutes des fans, il y a encore des questions qui restent dans l’air. A la recherche de réponses, les fans de « Attack on Titan » sont venus au premier épisode et ont découvert qu’il préfigurait le sort d’Eren Jaeger.

À la fin de l’avant-dernier chapitre du manga Hajime isayamaMikasa décapite Eren et lui donne son premier et dernier baiser. Dans le prochain épisode, Armin et Mikasa parlent d’un endroit pour enterrer la tête de leur ami.

Le manga de « Shingeki no Kyojin»Finit avec Mikasa visitant la tombe d’Eren tandis qu’une colombe picore son écharpe comme si c’était Eren lui-même arrangeant le vêtement. C’est un symbole qu’Eren est enfin libre et qu’il espère la même chose pour Mikasa qui pleure toujours sa mort.

Ceci est la première scène de l’anime « Shingeki no Kyojin » (Photo: Wit Studio)

Alors que dans le premier épisode de l’anime de « L’attaque des Titans»Commence par une photo du ciel alors que certains oiseaux volent en vue. La scène suivante montre un gros plan d’Eren alors que les téléspectateurs voient les oiseaux voler dans le reflet de ses yeux.

Eren admire la liberté des oiseaux qui peuvent dépasser les murs sans crainte des Titans, car ils sont hors de portée.

Bien sûr, les deux scènes sont liées et comme le souligne Comicbook, c’est l’un des différents indices et signaux que Hajime Isayama a laissé tout au long de son travail, et que les fans n’ont remarqué que jusqu’à la fin.

Dans les yeux d’Eren, vous pouvez voir les oiseaux voler (Photo: Wit Studio)

QUAND LA PARTIE 2 DE «SHINGEKI NO KYOJIN 4» SERA-T-ELLE SORTIE?

La seconde moitié de la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin»Sera publié à l’hiver 2022 chez Funimation, c’est-à-dire en janvier de l’année prochaine en Amérique latine. L’annonce a été faite à la fin de l’épisode 16 de la saison 4 de « L’attaque des Titans».