« Shingeki no Kyojin »: ce qu’il faut retenir avant de lire la fin du manga ‘Attack on Titan’

Alors que les fans d’anime « Shingeki no Kyojin« ( » Attack on Titan « en anglais et » Attack on Titan « en espagnol) attendent la deuxième partie de la saison dernière, ont l’occasion de lire le manga Hajime Isayama qui se terminera avec le chapitre 139, qui sortira vente le 9 avril sur les pages du magazine Bessatsu Shōnen, avec une traduction en anglais par Kodansha Publishing et le volume final fera ses débuts le 9 juin 2021.

S’adressant à la bande dessinée Natalie, Isayama a confirmé que «je dis depuis huit ans que je finirais [Attack on Titan] dans trois ans, et enfin, il semble qu’il sera achevé. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver, mais j’espère qu’ils continueront avec moi jusqu’à la fin. L’équipe éditoriale ne m’a jamais pressé de terminer la série, mais on m’a continuellement demandé quand elle se terminera. Merci de m’attendre. Je ferai de mon mieux jusqu’à la dernière page pour que vous soyez satisfait de ce que vous avez lu. «

Mais de quoi faut-il se souvenir avant de lire la fin du manga de « L’attaque des Titans« ? C’est tout ce qui s’est passé dans l’avant-dernier chapitre, comme l’a rapporté Geekmi.

Affrontement d’Eren et Armin dans l’avant-dernier numéro du manga « Shingeki no Kyojin » (Photo: Kodansha)

Après avoir arrêté le grondement grâce à une bombe détonée par Jean, les soldats retournent à Fort Slava pour retrouver leurs familles, cependant, l ‘«Hallucigenia» commence à libérer un gaz qui transforme tout le monde en Titans inconscients.

Incapable de faire quoi que ce soit pour aider les autres, les Immunités sortent pour empêcher Eren d’avancer sous la forme de sa version de Colossal Titan. Avec Jean et Connie transformés en Titans impuissants, Armin combat Eren.

L’HALLUCINATION DE MIKASA

À ce moment, Mikasa Ackerman imagine à quoi aurait ressemblé sa vie avec Eren, si elle lui avait avoué son amour et qu’il lui avait rendu ses sentiments. Elle voit une réalité alternative dans laquelle ils s’échappent ensemble pour profiter des quatre dernières années de la vie d’Eren.

Enfin dans ce nombre de « Shingeki no Kyojin« , Mikasa vient et sait exactement quoi faire, alors elle décapite le plus jeune Jaeger, et lui donne son premier et dernier baiser avant de dire: « A plus tard, Eren. »