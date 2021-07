Shingeki no Kyojin : avis de Hajime Isayama sur la théorie de la boucle temporelle

Il y a un mois, le tome 34 de Shingeki no Kyojin, décrétant ainsi la fin définitive de l’histoire. Bien qu’il y ait eu des discussions et des débats après la sortie du chapitre 139, où le fandom a été divisé par certaines décisions prises, la vérité est qu’en général, la fermeture a été acceptée dans le bon sens. Au fil des semaines le créateur du manga, Hajime isayama, révèle quelques détails intéressants, et cette fois il a fait référence à la théorie selon laquelle les personnages vivent dans une boucle temporelle.

Il s’agit, peut-être, la théorie la plus importante qui a commencé à devenir virale sur Internet pendant un certain temps. Un groupe de fans prétend que L’univers de l’Attaque des Titans est piégé dans une boucle temporelle, où l’histoire se répète encore et encore avec les mêmes destinations sur l’île de Paradis et la nation de Marley. L’une des scènes qui renforce le plus cela est celle où Eren Krueger dit à Grisha Jaeger quoi faire pour que l’histoire ne se répète pas.

Sans aucun doute, cela semble être une théorie assez précise, presque parfaite, et étant si choquante qu’elle a atteint les oreilles de l’homme lui-même. Isayama et a fait une référence claire, la renversant complètement. Shintaro Kawakuboéditeur de mangas et proche du créateur de SNK, a révélé la pensée de l’auteur dans une récente interview dans laquelle il a également fait des déclarations sur son véritable plan avec Levi Ackerman.

« Je pense que la théorie de la boucle temporelle était l’une des choses qui préoccupait Isayama. Dès le tout premier chapitre, il y avait une description qui m’a fait penser à une boucle, mais si elle était vraiment considérée comme une boucle, certaines personnes seraient Cependant, au fur et à mesure que l’histoire d’Ymir, le fondateur, continue de se dérouler, il y a des choses qui ne peuvent pas être changées, ou plutôt, il y a des choses qui existent en tant que pouvoir.Kawakubo a raconté.







Puis il continua : « Mais alors, que ressentirait le lecteur si cela était dessiné d’une manière qui le fait ressembler à une boucle? Que ce soit une boucle ou non, je me demande ce qui se passera si les gens pensent que c’est une boucle ou est-ce que ça va si les gens pensent une boucle ? Je ne peux pas dire que c’est une boucle et je peux dire que non. C’est aux lecteurs de décider « . Qu’est-ce que tu penses?