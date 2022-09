Animé

Il a été confirmé que Shingeki no Kyojin sera revu en action réelle, après les premiers films, et ici nous vous donnons tous les détails.

© L’Attaque des Titans (YouTube)Shingeki no Kyojin aura une nouvelle adaptation live-action : tout ce qui est connu.

Au cours des dernières décennies, la série de anime se sont imposés comme l’un des espaces préférés du public dans le monde entier avec de grands titres qui ont gagné leur popularité, tels que Dragon Ball, Évangelion Oui menace de mort. À l’heure actuelle, l’événement principal de l’industrie est Shingeki no Kyojinqui est en train de conclure sa quatrième et dernière saison, mais a annoncé plus tôt que aura à nouveau une adaptation en direct. Ce qui est connu?

On sait qu’au moment d’évoquer une version live action du manga créé par Hajime Isayama les fans en garderont un mauvais souvenir, puisqu’en 2015 les premiers arcs ont été adaptés à l’écran et le résultat n’était pas du tout positif. En fait, les bandes Shingeki no Kyojin : le film Oui Shingeki no Kyojin : La fin du monde Ils ont été catalogués comme les pires qui aient été commis ces derniers temps. Compte tenu de cela, la production aura une revanche.

+Shingeki no Kyojin aura une nouvelle version live-action

Comme nous l’avons mentionné, l’action en direct de Shingeki no Kyojin Ils n’ont reçu que des commentaires négatifs et pendant quelques années, la possibilité que Warner Bros. soit à l’origine d’un nouveau film avec Andy Muschietti en tant que réalisateur a fait l’objet de rumeurs. Enfin, cela semble être tombé à l’eau, puisqu’aucune nouvelle importante n’est connue, mais ce qui va se passer, c’est que nous aurons une nouvelle vraie adaptation en format musical !

Oui, tout comme vous l’avez lu, ces derniers jours, il est devenu officiel que l’anime aura une comédie musicale inspirée du travail de isayama. L’Attaque des Titans : la comédie musicale, comme on l’a su, allait sortir en salles au Japon en 2017, mais le producteur principal, Kazukata Yoshino, est décédé pendant les préparatifs et le projet a été annulé. Maintenant, la production a repris et il sortira dans son pays natal en janvier 2023.

« Quand j’ai découvert cette nouvelle adaptation scénique, j’étais inquiet à cause du triste accident survenu dans le passé. Cependant, je pense que les personnes impliquées dans le scénario devraient faire plus attention à ce genre de détails. »a dit isayama. Dans la pièce, ils verront Eren, Mikasa, Armin, Levi, Jean, Marco, Connie, Sasha, Hannes, Dimo, Carla Jaeger, Grisha Jaeger, Hange. Pour le moment, on ne sait pas s’ils apparaîtront Reiner, Bertholdt et Annie.

