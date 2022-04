« Shingeki no Kyojin » : aura-t-il une saison 5 ?

Depuis qu’il a été annoncé que la quatrième saison serait la dernière de l’anime »Shingeki no Kyojin», ses fans s’apprêtaient à voir la fin d’une de leurs histoires japonaises préférées pour ce 2022. Cependant, cela a changé d’un moment à l’autre, bien que cela ne signifie pas qu’il y aura un nouvel opus.

Pour ce dimanche 4 avril, le dernier chapitre de la deuxième partie de la série asiatique était programmé via la plateforme Crunchyroll et rien n’est sorti des plans initiaux, à l’exception de ce que les fans attendaient, qui ont eu une grosse surprise à la fin de la transmission. , que nous allons passer en revue dans cette note afin que vous ne manquiez pas ce détail très important.

L’histoire de « Shingeky no Kyojin » n’est pas encore terminée (Photo : MAPPA Studios / NHK)

« SHINGEKI NO KYOJIN » AURA-T-IL UNE CINQUIÈME SAISON ?

Lorsque la bande-annonce du chapitre 87 de l’anime est apparue, qui devait être la fin de l’histoire, beaucoup ont cru que ce ne serait pas le cas et qu’il y aurait une suite, puisque tout semble indiquer que le dénouement est différent de ce que le manga indique, il faudrait donc plus de chapitres ou même un film pour finir de tout raconter.

En effet, lorsque la transmission du chapitre final de la deuxième partie de la quatrième saison s’est terminée, nous avons appris que nous n’allons pas encore connaître la fin définitive de l’histoire car d’autres épisodes arrivent dans le futur.

Cependant, l’arrivée de nouveaux chapitres ne signifie pas qu’il y aura forcément une cinquième saison. Et c’est que, la production de la série a nommé ce lot de continuation comme la troisième partie du quatrième opus.

De cette façon, il est à nouveau exclu que « Shingeki no Kyojin » ait une cinquième saison, du moins pour le moment.

QUAND LA TROISIÈME PARTIE DE LA QUATRIÈME SAISON DE « SHINGEKI NO KYOJIN » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

La société de production MAPPA a confirmé qu’il y aura une troisième partie de « L’attaque des Titans », mais n’a pas précisé la date. Le seul détail qui nous a été révélé jusqu’à présent est que les nouveaux épisodes n’arriveront qu’en 2023, donc les fans fidèles auront une longue attente jusqu’à ce qu’ils connaissent la fin de l’histoire.

【Teaser d’annonce】

L’Attaque des Titans Dernière partie de la saison finale

Prévu pour 2023 ✨Plus : https://t.co/ECNVkPU9om pic.twitter.com/qQXWuqJbOn — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) 3 avril 2022

COMMENT REGARDER « SHINGEKI NO KYOJIN » ?

Au Japon Il peut être vu via NHK et en Amérique latine, en ligne, via la plateforme Crunchyroll. La page susmentionnée télécharge les nouveaux épisodes avec leur audio en japonais et sous-titres en espagnol, mais uniquement pour les utilisateurs Premium, c’est-à-dire que le reste devra attendre une semaine pour voir chaque nouveau chapitre qui était publié, généralement tous les dimanches, sauf des exceptions.