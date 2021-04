Shingeki no Kyojin arrivera sur Netflix Amérique latine en mai 2021

La film de Shingeki no Kyojin viendra en Amérique latine Netflix! L’anime qui a été un succès avec la première de sa quatrième saison au Japon, arrivera sur le continent sur la plateforme de streaming à la veille de la clôture définitive de l’histoire. Les fans pourront en profiter pour calmer leur anxiété face aux nouveaux épisodes. Quand a lieu le lancement?

Quelques jours après la publication du chapitre 139 du manga, les créateurs de la série ont dû élaborer un plan pour éviter les spoilers pour les fans qui ne regardent que l’anime. La suite de la série est prévue pour l’hiver japonais: c’est-à-dire entre décembre 2021 et mars 2022. L’attente peut être longue, mais c’est à cela que servira Netflix.

Le film d’action en direct Attack on Titan arrive sur Netflix (Netflix)



La plate-forme de streaming a fait écho à un succès international qui avait des jalons tels que le titre le plus regardé aux États-Unis, la création d’une statue pour le personnage de Levi Ackerman, la construction de peintures murales à Mexico et l’obtention de meilleures notes sur IMDB que de grandes productions telles que Game of Trônes.







Quand Shingeki no Kyojin est-il présenté en première sur Netflix?

C’est pourquoi Netflix inclura la bande Attack on Titan dans son catalogue latino-américain et la date est plus proche que prévu: ce 1 mai 2021 Ce film japonais sorti en 2015 sera déjà disponible. « L’humanité vit profondément ancrée dans la peur des Titans, des méchants géants mangeurs d’humains. Eren Yeager et son ami Armin rejoignent une force de contre-attaque », est le synopsis officiel du service de streaming.

Le film est en direct, dure 98 minutes et est réalisé par Haruma Miura, Kiko Mizuhara, Kanata Hongô, Satomi Ishihara, Nanami Sakuraba, Takahiro Miura, Hiroki Hasegawa, Ayame Misaki, Pierre Taki, Jun Kunimura, Shû Watanabe Oui Satoru Matsuo. Il est géré par Shinji higuchi.