« Shingeki no Kyojin”A donné la livraison du dernier épisode de la première partie de la saison 4. Ce que beaucoup du public pensait de la mort possible de Zeke, n’était pas un fait. Zeke il est toujours vivant et a été « sauvé ». Cependant, à la malchance des autres, rien n’a été entendu de Levi ni montré s’il est toujours en vie ou s’il a décidé de fuir l’endroit.

L’épisode a donné un aperçu de la tension de sa deuxième partie, maintenant il a révélé l’autre côté de la médaille, car ce n’est pas que nous ayons cru que Marley allait rester les bras croisés face à l’incident qu’il a dû vivre aux mains de Eren et la trahison qu’il a eue Zeke avec eux pendant de nombreuses années, mais beaucoup ne s’attendaient pas à ce que quiconque défendrait Marley dehors Reiner.

Si nous regardons en arrière un moment, nous pouvons nous souvenir Reiner désolé devant Eren au sous-sol du théâtre Marley, immobile et incapable de le combattre car il savait que la responsabilité de la mort de tant d’innocents en Île Paradis, à tel point qu’il a permis Eren manger le titan de guerre. Puis ce même Reiner, Vous dirigez maintenant l’équipe Marley?

À ce point, « Shingeki no Kyojin« Il nous a présenté l’incertitude infinie de ce que sera le résultat de l’histoire avec tant de trébuchements que nous avons traversés. Maintenant la contrepartie à cela est le mécontentement de ne pas avoir annoncé que cette saison aurait 2 parties. C’est précisément ce que le public l’a évidemment laissée mal à l’aise et en redemandant. Cependant, nous allons vous raconter le résumé de cet épisode final mais attention, il y a un alerte spoilers au cas où vous ne l’auriez pas vu.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE 4X16 «SHINGEKI NO KYOJIN»?

Hange et Floch arrivent sur les lieux de l’explosion dans laquelle Levi et Zeke ont été impliqués (Photo: Crunchyroll)

L’épisode commence par répondre aux doutes de tout le monde sur le dernier chapitre et sur ce qui est arrivé à Zeke Oui Levi dans l’explosion. Donner une intro à Hange déjà Floch qui arrivent sur les lieux de l’explosion mais apparemment pas Zeke ni avec Levi à ce moment là. Ensuite, nous avons un Zeke blessé et hallucinant alors qu’il saigne jusqu’à ce qu’il soit « sauvé »

À ce stade, la situation devient un peu étrange et assez bizarre parce que celui qui sauve Zeke C’est un titan que lorsque vous le prenez, votre meilleure décision est d’ouvrir votre estomac et de le mettre là. Un tel acte aura-t-il un avantage ou une importance? Ce n’est pas quelque chose dont on a déjà été témoin dans aucune des saisons, donc savoir ce qui s’est passé avec Zeke nous entrons à nouveau dans un dilemme.

Zeke est blessé après une explosion (Photo: Crunchyroll)

Qu’est-il arrivé à Levi? Ce n’est pas que Levi être la pièce d’or aimée de tous sauf de quelque chose si on en est sûr et c’est cela même avec son attitude et les actes que j’ai dû commettre, Levi Il a réussi à gagner l’affection de beaucoup. Rien sur lui n’est montré dans la scène, donc ce point sera suivi avec le doute que c’était ce qui s’est passé et si cela continuera encore dans la série.

Ensuite, nous assistons à un déjeuner plutôt atypique en raison des sujets qui sont discutés entre le commandant Pixys Oui Yelena dans lequel il est montré comment chacun d’eux a été identifié avec une bande sur le bras qui identifie leur statut dans les plans conçus pour Île Paradis. Donner alors Pixys leur opinion qu’ils ne veulent y faire qu’une fois Marley déjà fait avec le eldiens de sa ville.

Yelena en conversation avec le commandant Pixys (Photo: Crunchyroll)

A partir de ce moment, nous faisons un bond vers où Yelena encore une fois qu’il vient visiter Armin, ma maison et les autres qui avaient été enfermés. Entre un croisement de mots et se qualifiant de traîtres, Yelena décide de leur dire quel est le vrai plan Zeke, « Euthanasie eldienne » à laquelle tout le monde a réagi de manière incrédule et désagréable, Armin ne pas.

C’est très curieux car Armin Il n’a réagi que par la façon dont il entre pour pleurer et être reconnaissant pour l’acte noble qu’ils veulent avoir. Ce qui vous laisse analyser un peu et vous demander si sa réaction était vraiment sincère ou s’il s’agissait simplement d’une simple performance pour réaliser quelque chose plus tard. Ce qui est vrai, c’est que si nous nous souvenons de certaines occasions où Armin revenez en arrière et revoyez ce que vous avez fait, ce n’est pas quelque chose dont vous êtes fier.

Armin pleure quand il entend le plan pour « Eldian Euthanasia » (Photo: Crunchyroll)

Donc, sa réaction a peut-être été sincère à l’idée que les actes de meurtre ne seront plus commis aux mains des Titans et avec cela, il peut vraiment croire que c’est la solution pour mettre fin aux souffrances des Eldiens et du monde. Considérant clairement que tant il, ma maison Oui Eren Ils ont vécu tellement de choses grâce aux Titans et au fait d’être des Eldiens.

Ensuite Eren parvient à trouver les allées et venues de Gabi et son intention est de la faire travailler avec lui, ce à quoi il nous donne encore une raison de réfléchir et d’essayer de tirer la conclusion de ce qu’il veut avec elle, mais il est impossible de le savoir. Puis entrez Pieck et pointez sur Eren avec une arme à feu puis lui ordonner de Gabi pointer le fusil sur Eren aussi.

Pieck entre dans la chambre de Gabi avec Eren et pointe une arme sur lui. (Photo: Crunchyroll)

Eren il n’est pas surpris par la situation dans laquelle il se trouve et décide de provoquer Pieck de sorte qu’il lui tire dessus en disant qu’il sait qu’elle ne peut pas tirer, qu’il le sait parce que sa mission est sûrement d’emmener le titan fondateur avec elle. Elle souligne que ce n’est pas son plan, que son plan est de s’unir à eux mais d’abord de l’aider à sauver sa famille et c’est pourquoi elle est prête à abandonner ceux qui sont avec elle.

Pieck à ce moment-là, il raconte Gabi posa l’arme et avant l’histoire qu’il racontait, Gabi est montrée trahie parce qu’elle ne veut rien avoir à faire avec les descendants du «démon» comme si elle n’en faisait pas partie aussi. Mais Pieck commence à lui rappeler qu’elle est une Eldiana et que peu importe à quel point elle se bat MarleyCela ne sera jamais considéré comme autre chose.

Pieck donne à Gabi une raison de rejoindre Eren, est-ce vrai? (Photo: Crunchyroll)

À tous ces Pieck essayez de vous faire comprendre pourquoi vous avez décidé de rejoindre Eren déjà Zeke dans le plan qu’ils élaborent. Eren Il décide de lui «faire confiance» et accepte sa proposition de lui remettre ceux qui l’accompagnent, acceptant de l’emmener sur le toit de l’endroit où se trouvaient les autres, afin qu’elle puisse indiquer où se trouvaient les ennemis.

Sur le chemin de la rencontre Yelena prendre à Pieck là où il doit indiquer où sont ses alliés, ils montrent un flash-back dans lequel quand Pieck monte avec ceux qui la portent menottée dans les escaliers, de ceux qui étaient à cet endroit, l’un était Galliard. Oui, Galliard, la mâchoire du titan. Beaucoup pensaient qu’il ne survivrait pas mais c’était lui.

Galliard a infiltré les soldats qui soutiennent Eren. (Photo: Crunchyroll)

Vous fait réfléchir pendant une milliseconde Que faites vous ici? sont vraiment venus pour aider ou Il y a autre chose?. Revenir là où Eren, Pieck Oui Yelena en étant situé sur le toit où les infiltrateurs seraient livrés, Yelena exprime à Eren faire confiance Pieck c’est une erreur, à laquelle il répond qu’il ne lui fait pas confiance comme il sait qu’elle ne le fait pas.

Nous jetons un coup d’oeil à Pieck menotté à la main de Gabi et un regard suspicieux sur elle, Gabi est surpris comme s’il savait qu’il y avait autre chose, quand il était sorti de nulle part Pieck se retourne et montre du doigt Eren comme l’ennemi. Le tout sans comprendre ce qui se passe, de nulle part le sol se brise et la mâchoire du titan sort attaquant Eren voler la moitié de son corps.

Gabi et Pieck attendent la trahison. (Photo: Crunchyroll)

Ce qui suit est un gros plan de Gabi dire à Pieck qu’il ne comprenait pas ce qui se passait. «N’as-tu pas dit que nous n’avions pas d’avenir même si nous servions Marley?, auquel il a répondu « Je ne crois pas en Marley, je ne crois qu’en mes amis avec qui je me suis battu depuis le début », puis plusieurs unités aériennes de Marley dirigé par Reiner.

Et voici le dilemme, car maintenant il est dans cette position, vous pouvez comprendre l’affection qu’il ressent pour Falco Oui Gabi qui a toujours cru en lui, mais cela n’a pas de sens qu’après avoir permis tout ce qu’il a permis Marley, veulent maintenant se battre avec eux. En fin de compte, c’est aussi Eldien, Que veulent-ils vraiment?

Pieck désigne Eren comme l’ennemi. (Photo: Crunchyroll)

Pour l’instant l’objectif est clair et ils l’ont démontré dans l’épisode, ils veulent récupérer le titan fondateur, et Une fois qu’ils l’ont, quoi? Voudront-ils finir Île Paradis et leur donner le pouvoir absolu de répéter l’histoire entre Marley et le monde? Il est assez déroutant à ce stade de déterminer comment les choses vont se terminer.

Pour Eren, l’une des personnes qui a porté le plus de fardeau et de responsabilités dans toute la série, beaucoup peuvent espérer une fin dans laquelle il suit vraiment ce qu’il ressent et fait ce qui est le mieux pour lui. Tenant compte du fait que pour beaucoup tout ce qu’il a exprimé sur ma maison Oui Armin Ce n’est pas tout à fait vrai et il peut y avoir une arrière-pensée.

Titan Jaw attaque Eren (Photo: Crunchyroll)

C’est un fait que cette première partie de la quatrième saison a été un gâchis. Il y a eu des moments de tension et de culpabilité pour de nombreux personnages. À chaque épisode, de plus en plus de lacunes s’ouvraient dans l’histoire principale et dans la vie de chacun des héros de « L’attaque des Titans ».

Cependant, ce qui est vrai, c’est qu’il y a beaucoup à voir dans la deuxième partie de la saison et même si c’était vraiment un malaise de ne pas savoir qu’elle serait divisée en deux parties, ce que l’on peut espérer, c’est que dans les chapitres suivants elles le seront. clarifié les doutes et que le côté pour le meilleur avenir est celui qui gagne.