Dans l’épisode précédent de la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin”, Mikasa et Armín, rencontrent le commandant suprême pour plaider en faveur d’Eren et lui demander l’opportunité de parler avec lui, mais sa demande est rejetée et ils ont réaffirmé l’interdiction pure et simple de les approcher.

Peu de temps après, il y a une grande explosion dans le bureau qui met fin à la vie du commandant et déclenche la rébellion d’un nouveau groupe anti-militaire, appelé « Jaegeristas », qui sont ceux qui soutiennent Eren et l’aident plus tard à s’échapper.

Pendant ce temps, le commandant Pixis admet qu’il est préférable de se rendre à Eren et à son groupe, sinon beaucoup de sang serait versé dans le processus. Ils utiliseraient Zeke et son emplacement comme « appât » pour négocier avec Eren pour utiliser Rumble et voir comment cela fonctionne.

À la fin de ce chapitre, Hange et son groupe se rendent au restaurant où plusieurs soldats marleyens emprisonnés travaillent pour rechercher des informations sur l’affaire, et à ce moment, Pieck est vu infiltré sur Paradis Island.

Eren Yeager s’est échappé dans l’épisode précédent de « Attack on Titan » (Photo: MAPPA Studio)

QUELLE HEURE ET COMMENT REGARDER «SHINGEKI NO KYOJIN» 4×13?

Le treizième épisode de la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin»Sera diffusé ce lundi 8 mars 2021 au Japon par la NHK à 12h10 (heure locale). Mais en Amérique latine, il sera disponible du dimanche 7 mars au Crunchyroll en raison du décalage horaire qui existe entre les pays.

Funimation, qui n’est actuellement disponible que dans la région du Mexique, diffuse également les épisodes de « L’attaque des Titans»Exclusivement sur sa plateforme avec doublage en espagnol latin, le programme est donc le même que celui mentionné précédemment.

PROGRAMME «SHINGEKI NO KYOJIN» PAR PAYS

Par pays, le nouveau chapitre de la quatrième saison de «Shingeki no Kyojin« Est disponible aux heures suivantes:

Japon: 00h10 (1er mars) sur NHK

Mexique: 14h45 par Crunchyroll et Funimation

Pérou et Colombie: 15h45 par Crunchyroll

Argentine et Chili: 17h45 par Crunchyroll

Espagne: 17h00 par Selecta Vision

États-Unis: 15h45 par Funimation

BANDE-ANNONCE DE « SHINGEKI NO KYOJIN 4X13 »

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN 4X13»?

Selon le synopsis officiel de ‘Children of the Forest’ (4×13), treizième épisode de la quatrième et dernière saison de « Shingeki no KyojinGabi et Falco demandent l’aide des soldats marleyens capturés. Votre foi en vos compatriotes sera-t-elle récompensée ou trahie?

Apparemment dans la bande-annonce, Kaya emmènera Gabi et Flaco avec Nikolo, et apparemment ils rencontreront les parents de Sasha. Que se passera-t-il lors de cette rencontre embarrassante? D’un autre côté, comment Pieck est-il arrivé sur l’île et quel est son plan?