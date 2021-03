« Shingeki no Kyojin« Montre dans son douzième épisode que Eren Jaeger Il est toujours en état d’arrestation suite à son infiltration dans Marle. La divulgation de Yelena au commandant Pixis fait un pas vers la reconsidération de la cause de l’attaque contre Marley. Un grand groupe d’Eldiens est en faveur de la libération d’Eren et la force militaire continue de refuser de céder à leurs idéaux.

« Shingeki No Kyojin« a réalisé dans cette dernière saison avec chaque épisode qu’il y a des spéculations sur ce que pourrait être la fin de la série. Dans le dernier épisode, l’intrigue tournait autour Gabi Oui Falco et comment ils découvrent l’autre partie de l’histoire avec laquelle ils ont été élevés MarleyVoyez comment les autres ont souffert comme eux et même plus qu’ils ne le pensent parce qu’ils étaient ignorants jusqu’à récemment.

Le point principal est maintenant le Corps militaire et les infiltrateurs qui pourraient être à l’intérieur en sa faveur Eren, principalement pour croire qu’il est la réponse pour survivre avant les autres nations du monde. Comme vous vous en souvenez, ils viennent au Île Paradis et ses habitants comme descendants du diable lui-même.

A ce stade, plusieurs questions se sont posées sur les véritables projets de Eren Jaeger et ce qu’il a vraiment vécu pendant qu’il était Marley Que s’est-il exactement passé dans le épisode 12 de la saison 4 de « L’attaque des Titans« ? Ici on vous dit le résumé mais attention, il y en a un alerte spoilers au cas où vous n’auriez pas vu l’épisode.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE 4X12 «SHINGEKI NO KYOJIN»?

Yelena avoue à Pixis qu’elle a rencontré Eren dans le passé (Photo: Crunchyroll)

Au début de l’épisode il y a une rencontre très révélatrice entre le commandant Pixis Oui Yelena dans lequel un fait important est découvert à propos d’une réunion secrète qui a eu lieu entre elle et Eren Jaeger avant ce qui s’est passé dans Marley, donnant à voir que peut-être à la suite de cette réunion et des informations qu’elle lui a données qui ont déclenché l’idée qu’il ne s’infiltrerait et exécuterait le plan que sans soutien.

Hange rencontre avec des soldats de Marley qui ont rejoint le corps militaire de Île Paradis découvre que beaucoup d’entre eux n’étaient pas au courant de sa rencontre secrète avec Eren ou de ses projets avec Zeke et le sort de la Eldiens.

En dehors du commandement militaire, les villageois se lèvent contre eux (Photo: Crunchyroll)

Mikasa et Armín, rencontrer le commandant suprême pour plaider pour Eren et de demander l’opportunité de parler avec lui pour l’inciter à dire la vérité sur l’agression, les rencontres secrètes qu’il a eues et les informations qu’il a reçues, une demande qui a été refusée plus l’interdiction pure et simple qu’ils approchent il.

Quelques secondes plus tard, ils entrent 3 recrues au bureau, où peu de temps après une grande explosion se produit dans le bureau qui tue le commandant et le début de la rébellion d’un nouveau groupe anti-militaire, le maintenant appelé «Jaegeristas», qui sont ceux qui soutiennent Eren et la cause qu’il a agressée Marley, ainsi que la possibilité du salut avec sa puissance.

La rencontre des Jaegeristas avec Eren (Photo: Crunchyroll)

La cause de l’explosion est découverte dans le bureau du commandant et qui sont ceux qui l’ont livrée, des recrues de la Légion de reconnaissance qui a ensuite fui, après cela, il commence à soupçonner qu’il y a encore des infiltrés dans le corps et Hange il entreprend de trouver les coupables.

Au milieu de la réunion, il y a ce que personne n’attend, la fuite de Eren jaeger. Immédiatement, ils déploient les corps dans leur recherche de l’île, les doutes et les intrigues se déchaînent dans Armin Oui ma maison pour ne pas savoir ce qui se passe avec Eren loin de ce qui va lui arriver.

Eren rencontre une partie de la Jaegerists qui l’informent qu’avec eux, il y a beaucoup plus de gens pour le soutenir et qui croient qu’il est le seul à pouvoir sauver l’empire Eldian, «Honore Eren Jaeger», professe l’un des représentants de la rébellion, cédant la place au plan de trouver Zeke à tout prix.

Pixis commente qu’ils devraient se rendre à Eren pour éviter l’effusion de sang (Photo: Crunchyroll)

Lorsque toutes les forces militaires se réunissent, on annonce quel est le plan de Eren, est accusé Hange pour ce qui s’est passé et elle est tenue d’assumer la responsabilité, en acceptant sa punition nécessaire mais en leur faisant savoir qu’elle est toujours essentielle pour réussir à arrêter le plan de Eren se joindre à Zeke.

Le commandant Pixis admettre la perte et supposer qu’il vaut mieux se rendre à Eren et son groupe, laissant tout le monde surpris. Il exprime que faire autrement ferait couler beaucoup de sang dans le processus et qu’ils ont eu suffisamment de pertes jusqu’à présent. Voudrais utiliser Zeke et son emplacement comme « appât« Négocier avec Eren Faire usage de Gronder et voyez comment cela fonctionne.

Les traîtres sont dans le corps de scoutisme et tout le monde se méfie de tout le monde (Photo: Crunchyroll)

Hange soupçonne que le restaurant dans lequel plusieurs soldats Marleyans Le travail des prisonniers est un endroit suspect qui pourrait vous donner des informations sur l’affaire, le même endroit où ils se rendaient Gabi Oui Falco le dernier épisode. Parmi tout ce qui se passe, il y a un moment particulier et révélateur où quelque chose d’important est sur le point de se produire.

Juste quand Hange et son groupe vont au restaurant, en passant par une place dans laquelle parmi plusieurs des eldiens qu’ils étaient là, tu peux voir Pieck s’est infiltrée sur l’île, ce pourrait être uniquement elle qui a fui sur l’île, ou elle est venue avec quelqu’un d’autre à la recherche de réponses à ce qu’elle a fait. Zeke dans Marley.