« Shingeki no Kyojin»Continue de publier un nouveau chapitre chaque semaine. Après avoir appris un terrible tremblement de terre au Japon, des rumeurs ont mentionné que l’épisode 10 de la saison 4 pourrait être retardé, mais pas celui-ci. Avec la mort de Sasha, l’anime prend un moment pour raconter quelques histoires du passé.

Beaucoup de choses se sont passées dans le dernier chapitre et les fans sont un peu confus car il y a beaucoup de choses qui « L’attaque des Titans»N’a pas eu le temps de s’expliquer. Par exemple, l’épisode précédent montrait le deuil que tous les protagonistes avaient pour la mort de Sasha, en plus de présenter un peu du passé de Yelena.

Elle a rencontré Zeke dans l’une des nombreuses batailles de Marley et avec d’autres collègues, ils sont devenus des alliés de la Île Paradis. Même comme ça, Pixis a décidé de garder un œil sur eux et que Zeke soyez personnellement pris en charge par Levi pour ne pas causer de problèmes. Cependant, ceux-ci avaient déjà commencé lorsque les représentants de la nation sont arrivés Hizuru.

Kiyomi azumabito, le chef de cette nation, est venu au Île Paradis de présenter leurs conditions pour une alliance, une alliance qui Zeke avait soumis des années auparavant. Dans le dixième épisode de « Shingeki no Kyojin», L’anime continue de visiter le passé pour représenter la situation compliquée de ses protagonistes dans le présent.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «SHINGEKI NO KYOJIN» 4×10?

Hizuru est la nation alliée de Paradise Island (Photo: Crunchyroll)

L’épisode commence par Hange visiter la cellule de Eren, qui avait été enfermé après avoir envahi Marley par son compte. Il répète juste « combat combat« Et elle lui dit qu’elle a toujours su qu’elle ne sacrifierait pas Histoire. Ensuite, l’anime remonte au passé lorsque les représentants de la nation arrivent Hizuru avec Kiyomi azumabito à la tête.

Ils montrent une marque qui ma maison il avait aussi sur son bras. Kiyomi est surpris et lui dit que c’est la marque du Azumabito, un ancêtre qui a voyagé au Île Paradis quand le Guerre des titans et quand les deux nations étaient alliées. Histoire il s’approche d’elle en souriant, heureux que quelqu’un d’autre s’occupe aussi d’éléments de son passé dont il n’a jamais fait partie.

Zeke conclut un accord avec Kiyomi Azumabito (Photo: Crunchyroll)

En utilisant cela comme une excuse, Kiyomi rencontre le haut commandement de la Île Paradis proposer une alliance: ils déclencheraient un test du Gronder près de Zeke pour montrer aux autres nations la puissance de Paradis. La nation Hizuru puis ils travailleraient avec un élément rare qui ne se trouvait que sur l’île pour générer des défenses pour tout le monde et ainsi ne pas dépendre du Rumble.

Bien sûr, ce plan signifierait avoir à passer le Bête Titan à quelqu’un de sang royal, qui ne pouvait être Histoire, et après avoir eu autant d’enfants que possible pour qu’elle conserve la lignée et le contrôle des titans, en particulier les Fondateur et son pouvoir d’activer le Gronder jusqu’à ce que chacun puisse se protéger correctement.

Historia est enceinte, mais dont le nom est inconnu (Photo: Crunchyroll)

Même si Histoire accepté cela, Eren et les autres n’étaient pas d’accord. Dépend de Gronder signifierait rester esclaves de leur propre sang comme Eldiens, traiter Histoire et ses enfants aiment bétail sacrificiel et laisser une autre nation posséder ses ressources. En fin de compte, l’accord n’a pas abouti, car Histoire Elle est tombée enceinte et ils n’ont pas pu la convertir en risquant la vie d’elle et de son fils.

Eren et les autres se sont portés volontaires pour travailler sur les voies extérieures des murs, et quand ils sont revenus, ils ont discuté de l’idée de qui hériterait du Titan d’Eren puisqu’il n’avait que quelques années à vivre. Après que tout le monde se soit porté volontaire et que tout le monde se soit demandé pourquoi il ne devrait pas en hériter, Eren avoue qu’aucun d’entre eux ne l’aurait, puisque Il les apprécie et préfère qu’ils vivent une vie longue et heureuse.

Eren et les autres travaillent sur les rails à l’extérieur des murs (Photo: Crunchyroll)

L’épisode se termine par une conversation d’eux-mêmes sans Eren et après la mort de Sasha, discutant de la raison pour laquelle Eren il s’est infiltré seul et pourquoi maintenant il est si différent de ce qu’il était avant. Il ne s’allierait jamais avec Zeke, et maintenant il l’a fait, mais ce qui les inquiète le plus, c’est pourquoi il a ri quand il a appris la mort de Sasha, souriant devant tout le monde pendant un bref instant.

Il n’est jamais révélé de qui le père de Histoire et ni parce que dans les derniers instants les membres de la Légion, A l’exception de Levi, boire du vin en prenant soin de Zeke, qui lit calmement un livre en attendant le bon moment pour faire son prochain mouvement.