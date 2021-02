Chapitre 8 de « Shingeki no Kyojin”A présenté une fin amère pour les fans. Sasha Blouse est mort sous le pistolet de Gabi Braun, qui s’est faufilé avec Falco dans le dirigeable d’Eren et les autres membres de la troupe de reconnaissance. Elle a utilisé son fusil pour tirer dès qu’elle a atteint le dirigeable et c’est Sasha qui a pris le coup.

Les autres ne pouvaient rien faire pour la sauver, étant ma maison Oui Armin les derniers amis qu’elle pouvait sentir à ses côtés avant de mourir. A la surprise des plus petits Eldiens, Zeke avait été l’allié de la Légion pendant tout ce temps, étant capturé vivant par Levi Ackerman.

De son côté, Eren a en partie atteint son objectif en capturant le Warhammer Titan, alors qu’un Reiner Il l’a confronté à la dernière minute pour sauver Porco, le Titan de la mâchoire. Les deux ont été gravement blessés à côté de Pieck, mais pour éviter plus de morts, Eren s’est retiré et a été confronté à la Légion qui était venu le secourir.

Maintenant, ils retournent tous au Île Paradis pour récupérer et repenser une stratégie contre Marley. Falco Oui Gabi maintenant ils doivent faire face aux conséquences d’avoir tué Sasha, tout en découvrant la vérité derrière le conflit avec le Île Paradis et ce qui est arrivé à divers soldats marleyens il y a tant d’années.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «SHINGEKI NO KYOJIN» CHAPITRE 9 SAISON 4?

Yelena se présente à Hange Zoe et ils s’allient à Paradise Island (Photo: Crunchyroll)

L’épisode commence par ce qui semble être un monologue de Armin se demandant s’il aurait pu faire plus pour empêcher la mort de Sasha et la destruction de la flotte de Marley. Il mentionne que tout a commencé il y a 3 ans, alors « Shingeki no Kyojin«Nous ramène dans le temps pour voir ce qui s’est passé sur les rives de la Île Paradis.

Apparemment, une première flotte d’exploration de Marley sont arrivés pour reconnaître le terrain, mais ont été capturés par le Troupe de reconnaissance. Pour l’arrivée de la première flotte militaire de Marley qui est venu au Île Paradis, cela a été intercepté par Eren, et malgré avoir Nikolo comme son otage, le capitaine était sur le point de tirer Hange et les autres sur la côte.

Eren se rend compte que ce que dit Zeke est vrai (Photo: Crunchyroll)

Lui-même a été tué par Yelena, à côté de Onyakopon ils ont accepté l’offre de Hange débarquer et unir leurs forces. Le chapitre montre ensuite comment Yelena et votre partenaire partage des informations sur Marley, à la fois leurs armes et leur nombre en soldats, pour se présenter comme le Volontaires anti-Marley et dis-lui qu’ils sont alliés avec Zeke afin de sauver le eldiens.

Hange va avec Eren et les autres pour comparaître avant L’histoire, tout te dire Yelena il leur a dit et quoi Zeke il était prêt à former une alliance. C’est ici que la puissance du Fondateur de Titan besoin d’un porteur du sang royal, donc si Eren toucher un Titan avec ce sang, c’est Zeke, vous pourrez maîtriser ce pouvoir. Eren confirmer cette information en se souvenant de ce qui est arrivé à Dina Fritz.

Sasha a mangé la nourriture de Nikolo avec une telle passion que les larmes lui sont venues aux yeux (Photo: Crunchyroll)

Pourtant, les commandos militaires de haut rang sont indécis que soudain les gens de Marley veulent collaborer avec eux, alors ils élaborent un plan avec le Troupe de reconnaissance pour que tout soit en ordre. Dans le même temps, il est également affiché comme Nikolo devient le chef de la côte et comme Sasha à l’époque, il appréciait les nouvelles saveurs de la mer apportées par le soldat de Marley.

Zeke atteint enfin le Île Paradis et rencontre Levi, qui le transporte dans une forêt voisine pour rester caché jusqu’à ce que son plan soit finalisé. Pendant ce temps, le Troupe de reconnaissance ensemble à la Volontaires anti-Marley ils commencent à tendre une embuscade à tous les navires qui ont atteint la côte, piégeant leurs militaires et les enfermant dans des prisons.

Tout le monde montre ses respects à Sasha et Nikolo en profite pour inviter ses parents dans son restaurant (Photo: Crunchyroll)

Ensuite, vous voyez le cimetière de la Île Paradis où Sasha a été enterré. Ma maison, Connie Oui Jean ils paient leurs respects jusqu’à ce qu’il arrive Nikolo. Tout le monde reconnaît que Sasha était une grande amie et compagne, l’accompagnant dans sa douleur. Soudain, les parents de Sasha Oui Nikolo profitez-en pour les inviter à manger gratuitement dans votre restaurant, car Sasha il a toujours aimé sa nourriture. Ils acceptent.

Dans les derniers instants de Chapitre 9, il est observé à Falco Oui Gabi enfermé dans l’une des cellules de la prison, tandis que Armin, Mikasa Oui Eren ils se persuadent qu’ils doivent continuer à se battre pour gagner et survivre. Il est révélé que Armin Je parlais à Annie, qui reste inerte dans la chrysalide cristalline, et que Eren il est plus que jamais déterminé à mener lui-même la bataille.