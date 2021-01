ATTENTION SPOILER ALERTE! Les fans de « Shingeki no KyojinIls sont en deuil. Le dernier épisode 8 de la saison 4 de « L’attaque des Titans»A présenté la mort de Sasha Blouse, l’un des personnages préférés de toute la série qui était avec Eren et ses amis dès la première saison.

Aussi connue sous le nom de fille de pomme de terre, elle faisait partie de la escouade 104 de la Légion de reconnaissance, être formé aux côtés de Eren, Mikasa, Armin, Connie, Jean et L’histoire. Grâce à sa personnalité curieuse, Sasha elle a gagné le respect de tout le monde sur et en dehors de la série, pour être toujours drôle et bon cœur

Maintenant, dans l’épisode « Balle de tueur« Sasha est tombée d’une balle dans le cœur sans pouvoir être aidée par personne, mourir quelques minutes après l’impact. Dans une émission comme « L’attaque des TitansLà où les derniers épisodes ont été pleins de batailles, ce chapitre passe presque la moitié de son temps à présenter la fin de ce personnage.

Que s’est-il passé d’autre épisode 8 de « Shingeki no Kyojin« ? Dans les paragraphes suivants, nous résumerons tout ce qui s’est passé dans le nouveau chapitre de la série. C’est trop pour avoir un nouveau alerte spoil, mais plus tard, ce qui s’est passé sera détaillé et pourrait ruiner la série pour ceux qui ne l’ont pas encore vue.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «SHINGEKI NO KYOJIN» 4X08?

Eren a décidé de se retirer et de laisser Reiner et Porco se remettre de leurs blessures (Photo: Crunchyroll)

Le chapitre commence directement là où le précédent s’est terminé, au milieu de la bataille de Eren, la Troupe de reconnaissance et le Titan blindé. Reiner s’est levé après avoir entendu les cris de Gabi Oui Falco sous sa forme de titan, mais étant très affaibli, il ne put achever sa transformation.

Malheureusement, un gros combat n’est pas observé, seulement que Eren va vers lui et le frappe. Reiner parvient à arracher le Mâchoire de Titan, et ils tombent tous les deux un peu loin de Eren. Eren les regarde et se rend compte qu’il ne pourra pas les dévorer s’ils continuent à résister, alors il décide de partir avec ma maison.

Armin est très déçu d’Eren, mais l’a quand même aidé avec son plan (Photo: Crunchyroll)

Pendant ce temps, le Légion de reconnaissance retourne à la montgolfière pour célébrer son ‘la victoire‘contre Marley. Jean veut rester dehors un peu plus longtemps, mais Lobov Il lui dit de monter pendant qu’il finit de protéger l’arrière. Jean il l’écoute, mais ça ex-soldat des Troupes de garnison voir sa fin quelques minutes plus tard.

Pendant que tout cela continue Gabi il se rend compte que le Troupe de reconnaissance Il se retire dans un dirigeable, alors il attrape un fusil et commence à les pourchasser. Falco la suit et parvient à l’arrêter, ayant une conversation très étrange où Gabi essaie de justifier ses actes et Falco souviens-toi de tout ce qu’il a dit Eren à Reiner, indiquant clairement que tout n’était pas comme on leur avait dit depuis le début.

Gabi ne pouvait pas rester les bras croisés et a décidé de monter dans le dirigeable (Photo: Crunchyroll)

Sans pouvoir l’éviter, Gabi Continue de courir et de se rencontrer Lobov, qui hésite à lui tirer dessus pour être une fille. Gabi tire avec son fusil et le tue, laissant son corps inerte au sol alors que sa ficelle était toujours accrochée au ballon. La Eldiana voit sa chance et raconte Falco dites à tout le monde qu’elle s’est battue jusqu’au bout.

Falco se rend compte qu’elle voulait monter avec lui Équipe de manœuvre jusqu’au dirigeable, et au dernier moment, il décide et saisit également le corps. Tous deux montent sans que personne ne se rende compte du bruit qu’ils ont fait pour célébrer leur victoire. De cette manière Gabi manie le fusil alors qu’il grimpe, tire et sa balle frappe Sasha près du cœur.

Zeke était de mèche avec Eren et la troupe de reconnaissance (Photo: Crunchyroll)

Tout le monde se fige un instant, mais ensuite ils réagissent et désignent Gabi avec leurs armes. Gabi tire à nouveau en même temps que ses ennemis, mais le moment est interrompu par Falco cela la repousse, la sauve et fait que tout le monde rate ses coups. La Légion puis commencez à les frapper pendant que Connie Oui Jean ils se rendent compte que Sasha ça ne durera pas longtemps.

Gabi essaie de résister et menace Jean, mais celui-ci les emmène avec Eren et d’autres. Ici, on découvre que Zeke était allié avec Eren pour obtenir le Fondateur de Titan et un Titan avec du sang royal. Les enfants sont choqués et abasourdis par la surprise, moment interrompu par Connie qui raconte à tout le monde ce qui est arrivé à Sasha.

Sasha était l’un des personnages les plus drôles et les plus chaleureux de toute la série (Photo: Crunchyroll)

ma maison Oui Armin ils vont l’aider, mais il est trop tard. Sasha meurt de la balle de Gabi. Tout le monde se fâche, mais celui qui semble le plus contrarié est Eren. Il demande les derniers mots de Gabi et il répond juste « viande». Eren se souvient que Sasha une fois volé de la viande pour que toutes les recrues goûtent, leur disant de à l’avenir, tout le monde pourra en manger.

L’épisode se termine par un dernier aperçu du corps de Sasha, avec ma maison Oui Armin pleurer inconsolablement. Jean réprimande Eren que la mort est de sa faute d’avoir impliqué le Légion sur sa mission égoïste, mais Eren il ne répond pas et se limite à regarder en bas, serrant les dents avec impuissance.