ATTENTION SPOILER ALERTE! « Shingeki no Kyojin»A vécu jusqu’à son nom comme jamais auparavant, lors du dernier épisode de la saison 4,« Assault ». Dans l’épisode, l’embuscade du Troupe de reconnaissance il a finalement porté ses fruits et ses membres ont eu une confrontation face à face contre les Marley Warriors.

L’anime est entré dans sa phase la plus sanglante, car les deux forces du Île Paradis comme Marley ils ont libéré la puissance de leurs armes les plus puissantes: les Titans. Cependant, le manque d’expérience des Eldiens en Marley face aux années de combat contre les titans qui ont vécu Eren, ma maison et ses amis lui ont fait des ravages.

Et c’est que non seulement ils ont amélioré leur arsenal avec des armes éclair pour vaincre l’armure des titans, mais ils ont également eu l’aide de Titan d’Eren, il Titan colossal de Armin et une stratégie bien armée face aux habitants déconcertés Marley qu’ils ne pouvaient rien faire contre eux.

Sans aucun doute, ceux qui ont été le plus blessés dans la bataille étaient les Marley Warriors, la pointe de la lance du pays qui avait tout conquis et qui voyait son meilleures armes tomber devant l’ennemi. ¿Qui étaient ces titans tombés au combat et qu’est-il arrivé à ses transporteurs? Ici, nous vous apportons la réponse.

LES TITANS QUI TOMBENT DANS LA TROUPE DE RECONNAISSANCE BATAILLE CONTRE MARLEY

Les Titans qui ont été pris en embuscade par Eren et la troupe de reconnaissance (Photo: Crunchyroll)

L’objectif de la mission de Eren Jaeger dans Marley est devenu plus que simplement éliminer les dirigeants militaires et politiques Marley qu’ils avaient rassemblés – c’est une chance d’obtenir plus d’une capacité Titanic en cours de route en dévorant d’autres détenteurs de pouvoirs Titanic.

La soeur de Willy Tybur, Lara Tybur, a lancé son propre piège contre les envahisseurs de Marley en se transformant en Titan de Warhammer, mais il ne pouvait rien contre les guerriers experts de la Île Paradis. De la même forme, Porco, Pieck et le Zeke ils ont eu une rencontre de mort imminente en agissant à la hâte et en omettant d’analyser correctement leur situation.

Lara Tybur – Titan de Warhammer

La sœur de Willy Tybur n’a pu qu’observer comment ils ont utilisé la mâchoire du Titan pour la tuer (Photo: Crunchyroll)

Malgré la récupération après avoir été arraché du corps du Titan de Warhammer, Lara Tybur était à tout moment sous le contrôle de Eren Jaeger, qui cherchait un moyen de briser la chrysalide dans laquelle il s’était protégé pour la dévorer et obtenir ses pouvoirs.

Enfin, l’attaque du Mâchoire de Titan donne à Eren les informations dont il avait besoin, car ses griffes et ses dents étaient suffisamment fortes pour briser immédiatement le verre. Dit et fait, Eren dominé Porco et l’a forcé à détruire le corps de Lara et Eren bu leur sang.

Porco Galliard – Titan Jaw

Porco ne pouvait rien faire contre Eren et ses amis (Photo: Crunchyroll)

Porco a été l’un des plus téméraires dans la bataille contre Troupe de reconnaissance, mais qui était le plus proche de remporter une victoire pour Marley. Surpris Eren surgissant par derrière pour le dévorer, mais Levi Ackerman il était prêt à le défendre et à couper les muscles de sa bouche.

Encore une fois, lorsqu’il s’est regroupé avec son groupe, il a décidé de ne pas écouter Pieck et aller au combat seule, la laissant déjà Zeke découvert et lui étant finalement capturé. Son acte impulsif a fait Lara mourir sous ses propres mâchoires et laisser Eren obtenir le pouvoir de Titan de Warhammer.

Pieck Finger – Titan Freighter

Pieck a été l’un des plus blessés lors de la bataille de Liberio (Photo: Crunchyroll)

Pieck a toujours été dans l’ombre les saisons précédentes, mais il est devenu très important saison 4 de « Shingeki no Kyojin». Non seulement il s’est avéré être un Titan robuste et mobile, mais l’un des plus utiles pour transporter une équipe entière sur son dos qui a tiré sur des ennemis presque 360 degrés.

Malheureusement, ils n’ont pas hérité de l’expérience de Pieck voir les guerriers de la Île Paradis quand il accompagnait Zeke s’en remettre Annie, Bertholdt et Reiner des murs. Dans cette bataille, toute son équipe est morte sous les lances de la foudre du Troupe de reconnaissance et le même Pieck elle a été très gravement blessée car son titan n’a pas d’obus pour la protéger.

Zeke Jaeger – Bête Titan

Zeke est tombé sous les feuilles de Levi Ackerman (Photo: Crunchyroll)

L’un des morts de la Marley Warriors Il est également devenu celui qui a le moins combattu Légion de reconnaissance. Il a jeté des pierres sur les soldats cachés parmi les bâtiments, mais il ne s’est pas lancé au combat et n’a pas ordonné à son équipe de remporter la victoire.

Il se tenait simplement debout pour regarder la peur saisir ses subordonnés, ils faisaient des choses impulsives, et lui-même tombait dans la confusion de la bataille. Son Titan s’est retrouvé au sol gravement blessé après une menace insignifiante contre Levi Ackerman et on ne sait pas ce qui est arrivé à Zeke.

Reiner Braun – Titan blindé

Reiner Braun ne semble pas vouloir se battre (Photo: Crunchyroll)

Reiner a été rendu inutile dans le chapitre précédent après avoir transformé le sous-sol pour protéger Falco. A la fin de l’épisode, il se releva quand Gabi et Falco Ils l’ont appelé, mais il l’a fait à contrecœur et il est très affaibli parce que son Titan n’avait plus la même armure que toujours.

Reste à voir s’il sera assez fort pour affronter Eren et entreprise pour sauver Porco, ou si son état l’empêche d’avancer et il tombera entre les mains des membres de la Troupe de reconnaissance. Tout cela sera révélé dans le prochain chapitre de « Shingeki no Kyojin».