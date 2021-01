« Shingeki no KyojinA eu un long chemin à parcourir jusqu’en 2021 depuis la première de son premier épisode en avril 2013. Maintenant, non seulement son manga est dans les dernières étapes de la production, mais il a également été annoncé que Studio MAPPA La saison 4 culminera toute l’histoire restante d’Eren et de la troupe de reconnaissance.

La quatrième partie de la série a commencé très différemment de ce que les fans attendaient, en partant du Île Paradis à travers la mer où la nation de Marley. Quatre ans après la restauration des murs, Marley il s’est retrouvé dans une guerre contre d’autres nations qui avaient vu une occasion d’attaquer en voyant le pays affaibli.

Comme si cela ne suffisait pas, il y a encore des gens à l’intérieur Marley ils pensaient que récupérer le pouvoir de Fondateur de Titan et envahir le Île Paradis c’était la seule option pour le pays de refaire surface. Cela a abouti à une déclaration de Guerre public par Willy Tybur, le représentant de la famille Tybur qu’il a en son pouvoir Titan de Warhammer.

Mais les choses se sont compliquées car personne ne le savait Eren et les membres du Troupe de reconnaissance ils s’étaient infiltrés Libérien, la cité des Eldiens. Avec Eren assassiner Willy devant tout le monde, maintenant le Guerre est inévitable. C’est ce qui s’est passé dans le Chapitre 6 de la saison 4 de « L’attaque des Titans».

QUE SE PASSE-T-IL DANS «SHINGEKI NO KYOJIN» 4X06?

Eren veut obtenir la puissance du Titan Warhammer (Photo: NHK)

Le chapitre commence par Willy Tybur dire au revoir à sa famille. Apparemment, son discours pourrait déstabiliser n’importe lequel des dirigeants internationaux. De plus, il était possible que le Île Paradis attaque. Le général de Marley Il l’avertit que s’il continuait son plan, il mourrait, car il ne pouvait pas le protéger.

Mais il est allé de l’avant, justifiant sa décision par l’idée que si le pire arrivait, le monde entier s’unirait contre un ennemi commun. Ce qui n’était pas prévu, c’est que le très Eren apparaît dans Libérien transformé en Titan, meurtre Willy et en le dévorant pour obtenir le pouvoir de Titan Warhammer.

Malheureusement pour lui, Willy n’avait pas le pouvoir titanesque, et il a été révélé que celui qui s’occupait des jeunes Tybur et elle avait un costume de femme de chambre, elle était en fait la sœur de Willy et possédait le pouvoir de ce titan. Après avoir vu la destruction de Eren, Est devenu le Titan de Warhammer, mais Eren attaqué immédiatement.

Le Warhammer Titan est révélé (Photo: NHK)

Pendant, Gabi voir vos compagnons Zofia et Tu fais mourir des dommages causés par Eren, et court à l’hôpital avec poulain. Il Titan de Warhammer, en dépit du fait que Eren a détruit son point faible, lance une contre-attaque, empalant le Titan de Eren, le décapitant plus tard et faisant Eren doivent faire surface.

À ce moment là, Eren Appeler pour ma maison, et elle apparaît avec un nouveau costume et une autre version des lances éclair, qui ont frappé le cou du Titan de Warhammer. Pourtant, il ne tombe pas, et Eren a donné à ma maison que si tout se passe bien, il pourra dévorer son porteur, lui demandant de le distraire pendant qu’il trouve son point faible.

Eren affronte le Titan de Warhammer

De retour avec Gabi, elle décide de retourner sur le champ de bataille en réalisant que rien ne peut être fait avec Tu fais, et en chemin, il subit une attaque de la Légion d’exploration. Ils ont éliminé tous les soldats qui se tenaient entre Eren et le Titan de Warhammer, et empêché plus de renforts d’arriver dans les rues.

Tandis que le Titan de Warhammer se battre avec Ma maison, Eren découvre qu’il a une sorte de cordon ombilical qui passe sous le terre. Il croit qu’il y a son porteur, il devient Titan et sort efficacement la sœur de Willy Tybur, qui s’était entouré du verre trempé des titans.

Poro essaie de dévorer Eren, mais Levi l’arrête

Juste avant d’être mangé Porco apparaît converti en Mâchoire de Titan et attaques Eren par derrière, mais Levi Ackerman apparaît aussi et retient Porco coupant les muscles de sa bouche. Eren il recule et le fracasse dans un bâtiment voisin. Le guerrier eldien se retrouvant acculé, tente de s’échapper, mais ma maison le coupe avec une lance éclair.

Déjà sur le terrain, il reconnaît Levi, et commence à avoir peur quand il se rend compte qu’il faisait face aux démons de la Île Paradis, ces mêmes qui sont partis gravement blessés Zeke, Reiner et j’ai le pouvoir de Titan colossal de Bertholdt. L’épisode se termine ici, avec Porco ne pas comprendre comment il est possible que certains «humains simples» puissent le vaincre sous sa forme de Titan.