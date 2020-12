"Shingeki no kyojin" 4x03 ONLINE LIVE: comment et à quelle heure voir le chapitre 3 de la saison 4

« Shingeki no Kyojin« , Aussi connu comme « L’attaque des Titans« Ou »Attaquer les titans», Fera la première du prochain chapitre 3 de la saison 4 qui approfondit la vie de la ville de Marley avec les soldats eldiens. Les fans ont été ravis que la série soit diffusée sans délai sur Crunchyroll par la société d’animation.

Comme on s’en souvient, la quatrième saison de «Shingeki no Kyojin« A lieu après quatre ans de ce qui s’est passé dans le Île Paradis, en se concentrant sur la population de Marley, Qui est-ce ils ont gagné une guerre à la première du quatrième et la saison dernière de la série avec l’aide de la détermination de Gabi Braun, l’un des nouveaux visages de la série.

Le deuxième chapitre de cette partie était intitulé «Train de minuit», Faisant allusion au train utilisé par le eldiens de rentrer chez lui après avoir gagné la guerre grâce aux pouvoirs du Bête Titan, il Mâchoire de Titan, il Titan blindé et le Titan cargo, malgré le fait que l’ennemi avait des armes très efficaces contre eux.

Sa prochaine partie se concentrera à nouveau sur les soldats et leur développement dans leurs maisons, en mettant l’accent sur Reiner Braum et son histoire comme un soldat eldien. Comment voir le nouveau chapitre, à quelle heure et que va-t-il se passer exactement? Connaissez tous ces détails ci-dessous.

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR «ATTACK ON TITAN» 4×03?

Gabi Braun, l’enfant soldat de Marley; l’ennemi que les protagonistes de « Atack on Titan » (« Shingeki no Kyojin ») chercheront à vaincre. Photo: Crunchyroll / MAPPA.

Le troisième épisode de la quatrième et dernière saison de « Shingeki no Kyojin« Sera publié le Lundi 21 décembre dans Japon pour NHK, à 12 h 10 (heure locale). Mais Amérique latine peut être vu du Dimanche 20 décembre à travers de Crunchyroll en raison du décalage horaire entre les pays.

Funimation, qui n’est actuellement disponible que dans la région à Mexique, Il diffuse également les épisodes exclusivement sur sa plate-forme avec doublage en espagnol latin, de sorte que le calendrier est le même que celui mentionné précédemment.

HORAIRE «ATTAQUE SUR TITAN» PAR PAYS

Kenny apparaîtra dans le troisième épisode de la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Crunchyroll)

Par pays, le nouvel épisode de la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin« Sera disponible aux heures suivantes:

Japon: 00h10 par NHK

Mexique: 14h45 par Crunchyroll et Funimation

Pérou et Colombie: 15h45 par Crunchyroll

Argentine et Chili: 17h45 par Crunchyroll

Espagne: 17h00 par Selecta Vision

États-Unis: 15h45 par Funimation

BANDE-ANNONCE DE « SHINGEKI NO KYOJIN 4X03 »

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN 4X03»?

AoT Épisode 3 [The Door of Hope] Sommaire: pic.twitter.com/sDdHm6uDJ8 – SPY – BLACK CLOVER -☘️ (@Spytrue) 8 décembre 2020

L’utilisateur de Twitter Spytrue a partagé le résumé traduit du saison 4, épisode 3 de « L’attaque des Titans« , Avec le titre officiel qui serait »La porte de l’espoir». Dans l’épisode, Reiner retrouve sa mère après la guerre contre Forces alliées du Moyen-Orient.

Reiner se souvient de son enfance où il souhaitait devenir guerrier et obtenir le titre honorifique de Marley. Dans le passé, il croyait que gagner les pouvoirs du Titan ferait de lui un héros, mais la réalité était bien plus cruelle qu’il ne le pensait lorsqu’il se rendait au Île Paradis:

« Shingeki no Kyojin » saison 4 épisode 3 (Photo: Crunchyroll)

« À la maison, le guerrier Reiner Braun retrouve sa mère. Cette nuit-là, il se souvient des jours de son enfance où il aspirait à devenir guerrier. Fils d’une mère eldienne, le rêve de Reiner est de remporter un titre marleyen honorifique avec sa mère et de vivre avec son père séparé. Il croit que s’il hérite du pouvoir des Titans et devient un héros pour sauver le monde, son souhait se réalisera …».

Malheureusement pour Reiner, Ces quatre dernières années ont été terribles pour lui et les citoyens de Le jour. En tant que soldats de Marley, les Eldiens ne peuvent faire plus qu’obéir à leurs supérieurs et essayer de les conduire à la victoire au prix de leur vie. Que se passera-t-il plus tard? Nous saurons avec la première de épisode.

