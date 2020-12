Shingeki no Kyojin 4x02: les conflits continuent et tout sur le deuxième chapitre de la saison 4

La quatrième saison de « Shingeki no Kyojin”Est ​​arrivé, et bien que les principaux protagonistes de la Corps d’exploration Armin, Mikasa, Eren et leurs compagnons ne sont pas encore apparus, la série promet d’être bourrée d’action alors qu’elle recule, lorsque les nations de Marley et d’Eldia étaient en guerre.

Avec Marley libérer leur soldats eldiens sur une civilisation avec laquelle ils sont en guerre depuis quelque temps, les forces combinées de la Titans ils peuvent gagner la journée pour Marley, mais à peine, car il a été révélé que la ville avait un certain nombre de canons longue distance qui sont fatales aux titans.

La série a également introduit nouveaux personnages à côté de ce conflit armé, citoyens d’Eldia qui font partie des troupes de Marley qui cherchent à obtenir le pouvoir des titans. Ils ont rêvé d’obtenir ces pouvoirs toute leur vie, et surtout Gabi Braun, une fille qui a joué un rôle crucial dans la dernière bataille vue sur le petit écran.

Pour lui deuxième épisode, les choses se sont un peu calmées, mais la bataille continue. Le conseil d’administration de Marley chercher une solution avant lui puissance du canon et les les opinions sont partagées sur l’opportunité d’essayer de gagner la guerre une fois pour toutes ou d’attendre de s’armer à nouveau.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN» 4X02?

Reiner ne sait toujours pas qui héritera de son pouvoir, mais je ne veux pas que ce soit Gabi (Photo: Crunchyroll)

Le chapitre commence après les troupes de Marley et les soldats eldiens reviendra de la bataille. Les cadres supérieurs discutent de ce qu’il faut faire ensuite, et certains veulent qu’ils le fassent Marley attaque à nouveau sur la ville de Paradis, mais d’un autre côté, d’autres dirigeants mentionnent qu’il vaut mieux donner la priorité au développement de plus d’armes.

Zeke prendre la parole et soutenir l’idée de envahir à la fois Paradis avec la puissance de Titans et récupérez les autres pouvoirs qui leur ont été volés. Ils le grondent qu’il ne lui reste qu’un an pour finir d’être le porteur du pouvoir et qui veut récupérer l’honneur qu’il a perdu dans une bataille d’autrefois quatre ans.

Gabi Braun (Photo: Crunchyroll)

Zeke Il admet que oui, c’est lui qui devrait reprendre l’île à cause de ce qui est arrivé à son père, Grisha Jaeger, qui lui a donné le pouvoir de Attaquer Titan et le Fondateur de Titan à son autre fils Eren. La réunion se termine et Zeke va avec poulain pour parler de ce qui s’est passé, mais un président les interrompt.

Sur le chemin du retour vers Libérien, la ville principale des Eldiens, Gabi est applaudi par poulain qui explique à chacun ses actions pendant la bataille, économisant plus de 800 soldats là présent. Ivre et euphorique tout le monde célèbre pendant que Braum planifier ça Falco obtenir le pouvoir de Titan blindé sauver Gabi de ce destin cruel.

Falco dit à Reiner qu’il obtiendrait le pouvoir du Titan blindé pour sauver Gabi (Photo: Crunchyroll)

En arrivant dans la ville, tous les soldats reviennent voir leurs proches et se reposent pour le moment à l’intérieur de leurs maisons. Avant de partir, Falco voir un groupe souffrant de Stress post traumatique, ils doivent donc passer par un processus de réhabilitation avant de retourner dans leurs familles.

Reiner et Gabi ils racontent comment c’était lors de la dernière bataille et Reiner Il leur raconte ce qui s’est passé 5 ans dans la Île Paradis. Reiner Il admet que pour lui ces jours étaient un enfer complet, classant chacun des soldats comme des démons. La mère de Reiner raconte Gabi quel est le devoir de eldiens vaincre tous ces ‘eu putain».

Guerriers eldiens atteints du SSPT (Photo: Crunchyroll)

Tous les eldiens avec un pouvoir titan, ils rassemblent et Zeke il leur dit oui Marley continue de perdre dans la guerre, Les Eldiens ne seront plus protégés. Votre seule option est de conquérir le Île Paradis, obtenez la puissance de Fondateur de Titan et laisse la famille Taybar, qui ont le pouvoir de Marteau Titan, comptez les atrocités des occupants de l’île.

Il est révélé que tout le plan est entendu ‘secret‘ pour les Commandants Marley, mais personne ne dit rien d’autre et ils partent. La dernière image du chapitre regarde Gabi s’entraîner dur avec Reiner la regardant, pensant qu’elle devrait retourner sur l’île où ils sont Eren et ses amis.

Reiner raconte à sa famille à quel point il était difficile d’aller à Paradis Island (Photo: Crunchyroll)

