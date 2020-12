Shingeki no Kyojin 4x01: une guerre gagnée et tout ce qui s'est passé lors de la première de la saison 4

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Comme annoncé, le premier épisode de la dernière saison de « Shingeki no Kyojin »Se concentre uniquement sur les guerriers de Marley, qui après quatre ans d’affrontements sanglants avec les habitants de Paradis, ont enfin un plan de victoire.

«L’autre côté de l’océan» (4×01) commence par présenter les cadets eldiens Falco, Colt, Gabi, Udo et Zofia, qui tentent de prouver qu’ils sont dignes d’hériter du pouvoir du Titan blindé. Alors que Falco semble le plus faible du groupe et Gabi le plus déterminé, les autres suivent simplement les ordres du capitaine Magath.

Pour arrêter l’avancée du train transportant des canons anti-titans, Magath ordonne à 800 Eldiens munis d’explosifs de se sacrifier pour Marley, mais Jamie a un meilleur plan: elle rassemble sept grenades à main et propose de les rapprocher de la tranchée rivale.

Gabi a sauvé 800 Eldiens de la mort pour arrêter le train blindé (Photo: MAPPA Studio)

Après avoir perdu son uniforme de cadet, Gaby sort les mains levées pour tromper l’ennemi et parvient à détruire les voies ferrées. Bien que les soldats alliés attaquent la jeune femme, le Titan Jaw (Galliard) apparaît juste à temps et la protège des tirs.

LA FIN DE LA GUERRE?

Pendant ce temps, Zeke et Reiner lancent leur dernier plan de bataille. Alors que le Jaw Titan et le Freighter Titan éliminent la première ligne de défense de Paradis, un avion laisse tomber un groupe d’Eldians qui, grâce au pouvoir du Beast Titan, se transforment en Titans normaux et détruisent tout sur leur passage.

Lorsque 70% des titans qu’ils ont lancés sont morts de l’impact lors de leur chute, le Titan blindé apparaît et détruit la plupart des canons anti-titans. Malgré sa vitesse, il est touché par plusieurs projectiles et perd même un bras.

Loa Marleanos lance plusieurs titans pour se débarrasser de la première ligne de défense de leurs rivaux (Photo: MAPPA Studio)

Pour mettre fin à la guerre, le Titan Beast prend plusieurs projectiles et les lance contre la flotte alliée, mais s’enfonçant dans les profondeurs de la mer, ils répondent et Reiner doit intervenir pour que Zeke ne soit pas blessé.

Le premier épisode de la dernière saison de « L’attaque des Titans»Se termine avec les Marleanos célébrant la fin de la guerre. Mais évidemment, cela ne fait que commencer. Que se passera-t-il dans le prochain épisode de « Shingeki no Kyojin « ? Qui obtiendra la puissance du Titan blindé? Qui est l’homme mystérieux qui est apparu à la fin? Est-ce qu’Eren et les autres se présenteront?