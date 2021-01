« Shingeki no Kyojin » 34: date de publication du dernier manga de « Attack on Titan »

Avec la série télévisée « Shingeki no KyojinEntrant dans sa quatrième et dernière saison et le manga dans son arc final, la série populaire approche rapidement d’une conclusion attendue par les fans depuis des années. La seule chose qui soit certaine, c’est que toutes les parties perdront quelque chose lors de la dernière bataille.

La Troupe de reconnaissance a combattu un nouveau méchant qui est de loin la menace la plus puissante à laquelle ils aient jamais été confrontés, et il semble définitivement que les personnages que nous avons appris à connaître au cours de tant d’épisodes et faisaient partie de cette aventure, ils ne survivront pas jusqu’au bout.

Dans les derniers chapitres de « L’attaque des Titans», Eren Jaeger a acquis la capacité d’accéder à toute la puissance du Titan fondér, retrouvant son frère pour tenter d’éliminer quiconque n’a pas sang eldien courant dans ses veines déchaînant le « Grondement« sur le monde.

Face au nouveau plan Eren, un nouveau Corps d’exploration qui rassemble des héros comme Armin, Mikasa et de vieux ennemis comme Reiner et Annie. Maintenant, on sait que le prochain Chapitre 136 du manga sortira bientôt, mais … Quand le dernier volume de « Shingeki no Kyojin« ? Bande dessinée a la réponse.

DATE DE PUBLICATION DU DERNIER NUMÉRO DE «SHINGEKI NO KYOJIN»

« Shingeki no Kyojin » se terminera dans quelques mois (Photo: Kodansha)

La bataille finale entre la nation de Marley et les Eldiens a pris un virage sérieux, avec Eren Jaeger acquérir le pouvoir de Fondateur de Titan, comme déjà mentionné ci-dessus. Malheureusement pour Armin et Ma maison, ne peut pas le dissuader et sont maintenant à l’extrême de leurs pouvoirs, dont l’un est la capacité de ressusciter les anciens porteurs décédés de la Neuf pouvoirs titaniques.

L’utilisateur de Twitter Ranobe Sugoi partagé que non seulement il volume 34 Le manga couvrira sa dernière histoire, mais sortira dans quelques mois au changement de saison, montrant comment l’histoire duTroupe de reconnaissance et les héros que nous avons connus ont enfin pris fin:

« Attack on Titan » Vol.34 sera le volume final. Il sortira quelques fois en mai ou juin 2021. # 進 撃 の 巨人 https://t.co/4QnorPcIvu pic.twitter.com/r6ZcSsMsWI – Ranobe Sugoi (+) (@RanobeSugoi) 26 décembre 2020

La date officielle serait entre Mai 2021 jusqu’à juin de cette même année. Cela signifie que toute l’histoire du manga se terminerait avant le milieu de l’année et que l’anime, qui devait être diffusé pour quelques épisodes supplémentaires, devra être prolongé ou, dans ce cas, réduire la vitesse de publication des chapitres pour coïncider les deux. fin.

Dans l’anime, la quatrième saison de « Shingeki no Kyojin«S’éloigne de l’histoire de la Île Paradis et met plutôt l’accent sur les soldats de Marley essayer de devenir les prochains héritiers du pouvoir des Titans, un pouvoir qui ne peut être hérité que par le eldiens ils sont considérés comme des démons.

Tout le monde combattra Eren dans les derniers chapitres de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Kodansha)

Avec la nation de Marley décidant qu’ils ont besoin du pouvoir de Fondateur de Titan pour rester au sommet de la chaîne alimentaire face à tous les conflits qu’ils ont avec d’autres pays, il semble que Zeke et vos camarades soldats n’auront pas à attendre longtemps pour se rencontrer Eren Jaegercomme il l’a déjà rencontré Reiner.

Il reste encore de nombreuses questions à résoudre sur ce qui se passera dans « Shingeki no Kyojin”Et ses protagonistes, mais sans aucun doute la plus grande question sur son final est l’identité de l’enfant et de l’adulte qui apparaissent dans l’image finale supposée de la série, que l’auteur a partagée et ce qu’il dit est « Maintenant tu es libre».