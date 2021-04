« Shingeki no Kyojin » 139: ce qui s’est passé à la fin du manga avec Eren

le Chapitre 139 de « Shingeki no Kyojin«C’était la dernière publication finale et a conclu l’histoire qui a commencé il y a plus d’une décennie. Tout a commencé quand un groupe de trois amis a couru pour sauver leur vie lorsque des titans ont brisé le mur qui les protégeait du monde extérieur, un monde inconnu que l’on croyait habité uniquement par ces énormes créatures.

Par la suite, le sort de l’humanité dépendait également des trois mêmes individus. Dans les derniers chapitres du manga, il a été révélé que Eren veut tuer tous les humains à l’extérieur du mur pour sauver ses amis, tandis que ma maison et Armin ils risquent leur vie sur la ligne pour protéger toute l’humanité de manière égale.

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais maintenant ce dernier Chapitre 139 de « Shingeki no KyojinA révélé si la mort de chaque soldat a été vaine ou si leurs sacrifices ont plus de sens. En particulier, les fans attendent depuis longtemps de savoir quel est le sort de Eren maintenant qu’il s’était officiellement déclaré ennemi de l’humanité.

Que s’est-il exactement passé à la fin de manche avec lui? Ici, nous vous apportons la réponse, mais soyez prudent. Il y a SPOILERS plus tard dans le dernier manga de la série légendaire de Hajime isayama, qui a officiellement pris fin avec son dernier message. Si vous ne lisez toujours pas le Chapitre 139, vous devriez le faire avant de continuer à lire.

QU’EST-IL ARRIVÉ À EREN À LA FIN DU CHAPITRE 139 DE «SHINGEKI NO KYOJIN»?

Le chemin de « Shingeki no Kyojin » s’est officiellement terminé avec la mort d’Eren (Photo: Kodansha)

Dans l’avant-dernier chapitre, Mikasa, Armin, Levi et les Guerriers restant combattu Eren et le mille-pattes brillant qui a engendré tout Titans, anciennement situé dans la colonne vertébrale du Fondateur de Titan. Après être entré dans la bouche de Titan de Eren grâce à l’aide de Levi, Mikasa décapité le corps humain de Eren et lui dit au revoir pour la première et la dernière fois.

Le dernier chapitre confirme que cela l’a tué, cette fois pour toujours. Alors que la poussière se dépose ma maison met sa tête à Armin, qui pleure sa perte avec elle. Il quitte ensuite le champ de bataille avec lui, sachant qu’un enterrement convenable ne sera pas accordé à Eren après la dévastation qu’il a causée « Le Rumble».

Mikasa embrasse Eren à la fin du chapitre 138 et le tuer libère enfin Ymir (Photo: Kodansha)

Comme c’est l’homonyme du chapitre, les dernières pages révèlent, trois ans plus tard, que la tombe de Eren c’est sous l’arbre dans le Île Paradis où je faisais la sieste quand j’étais enfant. ma maison lui dit que ses amis, Armin, Jean, Connie, Annie et Pieck, ils viendront bientôt lui rendre visite, avec Levi, Gabi, Falco et Onyankoponprobablement.

Avec nostalgie, elle lui demande s’il est content avant de lui avouer qu’elle veut le revoir. Quand les mots sortent de sa bouche, l’écharpe qui Eren lui a donné quand ils se sont rencontrés glisse autour de son cou. À sa grande surprise, un oiseau apparaît devant elle et l’attache à nouveau. En lui souriant alors qu’il poursuit son vol, il dit: «Merci de m’avoir enveloppé dans cette écharpe, Eren».

Eren à la fin, il semble qu’il a gardé son âme dans des êtres vivants (Photo: Kodansha)

Plus tôt, un oiseau d’apparence similaire a survolé Armin et les autres sur le navire à destination de Paradis. L’unité Scout utilisé des ailes comme son insigne et les oiseaux en général ont été fréquemment utilisés tout au long de la série comme symboles évidents de ce Eren J’avais tellement envie: La liberté.

Comme vous vous en souvenez, dans vos derniers instants de vie Eren et Armin ils parlent de ce que je voulais Ymir. Eren Il dit qu’il ne la comprend pas complètement, mais il savait qu’elle aspirait à être libre, attendant tout ce temps quelqu’un « la libérer de l’agonie de l’amour». Jusqu’à présent, nous pensions que cette personne était Eren quand il a obtenu toute la puissance du Fondateur de Titan sa.

Armin est toujours en vie à la fin de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Kodansha)

En échange, Eren révèle à Armin que cette personne était, en fait, Ma maison. C’est pour ça que Ymir sourit à la fin de Chapitre # 138 lorsque ma maison a choisi de tuer Eren. D’une manière ou d’une autre, ce choix l’a libérée, mais seulement la sienne Ymir est-ce que tu sais pourquoi. Une fois la conversation de Eren et Armin se termine, il efface le souvenir de Armin, Quoi Armin récupère dans le Chapitre # 139 après quoi Eren aller mort.

La mort de Eren et la sortie de Ymir pour ma maison se traduit également par chaque corps de Titan se transforme en poussière et ceux qui avaient été transformés retrouvent leur forme humaine. Connaissant son sacrifice, les amis de Eren sont reconnaissants d’avoir enfin été libérés de la malédiction du Titan. C’est ainsi que le chemin de Eren sans finalement révéler si son âme passait à quelques êtres vivants du Atterrir pour ce que l’oiseau a fait avec Ma maison.