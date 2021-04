« Shingeki no Kyojin » 139: ce qui s’est passé à la fin avec chacun des personnages du manga

Hajime Isayama a commencé « Shingeki no Kyojin”En 2009, et la série manga a été imprimée exclusivement par les éditeurs de Kodansha Comics. Avec le débarquement de l’anime en 2013, grâce aux esprits créatifs de Wit Studio, l’histoire de la Légion de la reconnaissance a rapidement gravi les échelons des franchises d’anime populaires et est certainement l’une des plus grandes séries au monde telle qu’elle se déroule. approchait rapidement de sa fin.

Comme prévu, le manga avait fixé la publication de son dernier chapitre sur 9 avril 2021, date à laquelle il a été publié Japon le dernier dessin de Isayama. Malheureusement pour les fans d’anime, ils devront encore attendre 2022 pour continuer à regarder les aventures du Légion et comment ils pourront faire face à Eren maintenant qu’il est devenu fou et veut tout contrôler.

De son côté, le manga a donné une fin que beaucoup ont jugée insuffisante depuis plus de 11 ans action pure, mais d’une manière ou d’une autre, cela devait prendre fin. En réalité, ce qui s’est passé était quelque chose que les lecteurs attendaient depuis longtemps et diverses théories sur «Shingeki no KyojinIls se promenaient sur les réseaux sociaux.

Alors qu’est-il arrivé aux personnages à la fin du manche 139 de « L’attaque des Titans« ? Avant de continuer, sachez que plus tard il y aura des spoilers pour la fin du manga de Hajime Isayama, donc si vous ne l’avez pas encore lu, pensez à le faire via les canaux officiels avant de continuer à lire cette note.

QU’EST-IL ARRIVÉ À CHACUN DES PERSONNAGES DE «SHINGEKI NO KYOJIN» 139 À LA FIN DU MANGA?

1. Les Eldiens – Sans pouvoirs titanesques

Les Eldiens (Photo: Kodansha)

Après toute la bataille finale, Eren il meurt et avec lui aussi les pouvoirs titanesques disparaissent. Avec cela, le eldiens sont libérés de la malédiction de Ymir et aucun d’entre eux ne possède maintenant la capacité de devenir des Titans et aucun Eldien avec cette capacité ne naîtra dans le futur.

2. Les Titans – Transformés en humains

Les Titans qui ont été convertis sont à nouveau humains (Photo: Kodansha)

Comme les pouvoirs titanesques ont été retirés de la Atterrir, tous les titans qui parcouraient le Île Paradis et ceux qui ont été transformés par les sérums reviendront à la normale. Il s’agira de voir comment ils ont réussi à récupérer tous ces survivants après Eren mourir.

3. Annie Lockhart – Vive la vie

Annie rencontre son père à la fin de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Kodansha)

Annie est devenu humain après que tout le monde a vaincu Eren dans la bataille finale. Elle a eu une fin heureuse parce qu’elle a rencontré son père, qui la cherchait depuis Reiner rentré de sa mission dans le Île Paradis.

4. Levi Ackerman – Vivant

Levi a pu dire au revoir à ses amis à Los Caminos (Photo: Kodansha)

Levi Il était l’un des guerriers les plus durement touchés dans cette bataille finale, perdant la mobilité des deux jambes, la vision d’un œil et pratiquement tout son corps était bandé ou cicatrisé. Cependant, grâce à Les chemins, Il a pu dire au revoir à tous ses collègues du Légion, fier de les avoir représentés sur le champ de bataille.

5. Pieck et Reiner – Alive

Reiner et Pieck ont ​​rejoint les Jaegeristas (Photo: Kodansha)

Les soldats de Marley à la fin, ils ont contribué à la chute de Eren, devenant humain comme tous les eldiens dotés de pouvoirs titanesques ou transformés en titans. Ils se rendraient au Île Paradis pour aider Historia dans son règne et rejoindre le Jaegerists après avoir connu la vérité sur Eren.

6. Connie et Jean – Vivant

Connie et Jean ont vu Sasha une dernière fois (Photo: Kodansha)

Bien qu’ils soient devenus des Titans, ils sont également revenus à la normale après Eren a été vaincu par Armin et compagnie. Ils ont vu Sasha une dernière fois pour te saluer Les chemins, puis rejoignez le Île Paradis à L’histoire et les autres sous le nouveau règne des Eldiens.

7. Histoire de Reiss – Viva

L’histoire a une belle fille (Photo: Kodansha)

L’histoire a eu un accouchement normal et sa fille a grandi trois ans après la grande bataille contre Eren. Elle redevint la reine de toute l’île Paradis et commença à intensifier ses forces militaires car, bien qu’elles n’aient plus de pouvoirs, elles étaient toujours considérées comme une menace par leur territoire.

8. Armin Arlet – Alive

Armin est toujours en vie à la fin de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Kodansha)

Armin était celui qui a montré son visage à la fin de la bataille finale et a dit qu’il avait tué Eren Quand il l’a fait ma maison. Il a convaincu les Marley que les Eldiens n’étaient plus une menace et qu’ils pourraient ne pas utiliser leurs armes, commençant ainsi la période de paix de trois ans.

9. Mikasa Ackerman – Vive la vie

Mikasa visite toujours la tombe d’Eren et garde l’écharpe qu’il lui a donnée (Photo: Kodansha)

ma maison c’est lui qui a tué Eren au dernier moment de la bataille finale, et a pris sa tête pour l’enterrer. Même s’ils sont passés 3 ans, elle continue d’être amoureuse d’Eren, comme en témoigne être toujours à ses côtés dans sa tombe située dans l’arbre où la série a commencé.

10. Eren Jaeger – Mort?

Eren à la fin, il semble qu’il a gardé son âme dans des êtres vivants (Photo: Kodansha)

Eren est décédé après ma maison lui a coupé la tête à l’intérieur du Fondation de Titan. Dans ses derniers instants, il a rendu les souvenirs à tous les Eldiens et a intégré l’explication de leurs actions, pour que chacun ayant ces souvenirs, comprenne que Eren il a dû choisir la voie du génocide pour les sauver tous. En fin de compte, on ne sait pas si Eren il est vraiment mort ou son esprit s’est répandu dans les êtres vivants, car un oiseau a enveloppé son écharpe lorsqu’elle parlait de lui. Au final, on ne saura jamais s’il était impliqué, même si cela semble évident.