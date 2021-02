« Shingeki no Kyojin »: 10 mangas que vous pouvez lire si vous avez aimé « Attack on Titan »

Après plus d’une décennie depuis son lancement, « Shingeki No Kyojin«Il a gagné de nombreux fans qui le considèrent comme l’un des meilleurs mangas jamais réalisés. Hajime Isayama, le créateur de la série, a récemment révélé qu’elle se terminera en avril, ce qui signifie qu’il y aura trois autres chapitres.

Kodansha, l’éditeur a annoncé que Hajime isayama lancera le dernier chapitre de «Shingeki no Kyojin« , dans le numéro de mai du magazine Magazine Bessatsu Shōnen, qui commencera à être vendu à partir de 9 avril 2021. Avec ce post, Isayama mettra fin à 11 ans et demi de séries.

Il y aura un total de 34 éditions du manga, confirmant que le numéro 34 de « Shingeki no Kyojin« sera mis en vente le 9 juin 2021. Par conséquent à la page Web de Mantan Hajime isayama commenté: «Il y a huit ans, j’ai dit que le manga« Shingeki no Kyojin »se terminerait dans trois ans, mais jusqu’à présent, j’ai pu le terminer. Cela fait longtemps, mais j’espère que vous pourrez me suivre jusqu’au bout ».

Bien que certains lecteurs soient déçus et tristes de voir que le dernier chapitre de « Shingeki no Kyojin« est encore à venir. Cependant, nous vous apportons une liste d’autres histoires que vous pouvez lire. Même s’ils ne partagent pas la même intrigue ou les mêmes personnages, ce sont d’autres grands mangas que vous apprécierez certainement.

10 MANGAS QUE VOUS POUVEZ LIRE SI VOUS AIMEZ « ATTAQUE SUR TITAN »

10. Tokyo Ghoul

La saison 1 de « Tokyo Ghoul » débute sur Amazon Prime. (Photo: Amazon)

L’une des raisons pour lesquelles « L’attaque des Titans » C’était tellement convaincant quand il a été publié pour la première fois que c’était parce que les Titans étaient les prédateurs de l’humanité. Un autre manga qui a des créatures qui mangent des humains est « Tokyo Ghoul ».

Comme le manettes titan, comme Reiner et Et moir, le goules Ils semblent être comme des humains en ce sens qu’ils peuvent facilement cacher leur identité. Après avoir été attaqué par un à une date, Kaneki, le personnage principal de la série, devient un mélange entre un goule et un humain.

En ne voulant manger personne, vous devez apprendre à équilibrer la vie d’un goule maintenir son humanité, semblable à la façon dont la vie de Eren complètement changé lorsque ses capacités de titan ont été découvertes.

9. Akame Ga Kill

Akame Ga Kill (Photo: Netflix)

De nombreux personnages de « L’attaque des Titans « ils sont morts. En fait, très peu de personnages sont encore en vie à la fin de la série. Akame Ga Kill est un autre manga où vous ne devriez pas vous attacher aux personnages. La série tourne autour d’un groupe d’assassins, appelé « Raid de nuit », tout en combattant l’Empire.

« Raid de nuit » est similaire à Survey Corpscar ils veulent tous deux changer le monde dans lequel ils vivent et gagner leur liberté. Le groupe de combattants de l’Empire, le Jaegers, sont similaires à Unité des guerriers Marleycar ils sont les antagonistes, mais vous pouvez comprendre leurs actions et même sympathiser avec les personnages.

8. The Promised Neverland

Anime et manga comme « Attack on Titan » (Photo: Amazon)

« Le pays imaginaire promis » met l’accent sur Emma, normand Oui Rayon, trois orphelins vivant à Grace Field House. Ils ont vécu des vies heureuses jusqu’à ce qu’ils découvrent que leur orphelinat était en fait une ferme et que les démons qui veulent les manger vivent à l’extérieur.

Les orphelins doivent échapper à « Grace Field House « et trouver un endroit sûr pour vivre dans un monde gouverné par ses prédateurs. Tandis que « L’attaque des Titans » a beaucoup d’action physique, les personnages de « Le pays imaginaire promis » sont dans une bataille mentale et pourraient probablement le déjouer. Survey Corps en dépit d’être si jeune.

7. Neon Genesis Evangelion

« Rebuild of Evangelion » sortira sur Amazon Prime fin janvier. (Photo: YouTube Capture).

Croyez-le ou non « L’attaque des Titans » présente de nombreuses similitudes avec le Manga de « Evangelion ». Evangelion est une histoire dans laquelle des robots géants se battent. Ces robots sont généralement contrôlés par les personnages de la série. Les Neuf titans de « L’attaque des Titans « ce sont des créatures géantes contrôlées par leurs héritiers.

Ceux qui aiment regarder les Titans se battre seraient probablement intéressés à lire cette histoire, « Neon Genesis Evangelion » est l’une des histoires de robot les plus populaires de tous les temps, ainsi qu’une excellente introduction au genre. Après l’attaque des anges, un garçon nommé Shinjiainsi que les autres membres de NERV, ils utilisent leur robot, dit Evangelion, pour les combattre.

6. Chevaliers de Sidonia

Anime et manga comme « Attack on Titan » (Photo: Amazon)

« Chevaliers de Sidonia » est un autre manga Robots. Bien qu’il soit beaucoup plus récent que « Neon Genesis Evangelion », est également l’un des plus populaires. La série se déroule dans des siècles dans l’espace. Les extraterrestres, connus sous le nom de Gauna, qui ont détruit la Terre attaquent maintenant Sidonia.

Sidonia est un vaisseau spatial géant que les humains utilisaient pour leur échapper, de la même manière que le Eldiens dans « L’attaque des Titans » ils se sont cachés derrière les murs. Nagate, le personnage principal de la série, devient pilote de Garde pour vaincre le Gauna.

5. Deadman Wonderland

Anime et manga comme « Attack on Titan » (Photo: Amazon)

« Deadman Wonderland » parle d’un garçon nommé Ganta qui est envoyé à la prison / parc d’attractions nommé d’après le manga pour avoir prétendument tué ses amis. Là, il rencontre une fille nommée Shiro Celui avec qui il était ami mais dont il n’a aucun souvenir et découvre qu’il peut contrôler son sang pour se battre.

Ceux qui ont cette capacité sont connus comme des hommes morts et, comme les titans, ils sont très peu nombreux. Aussi comme « L’attaque des Titans »En plus des autres mangas de cette liste, les morts tentent de se battre pour leur liberté et de vivre à nouveau en paix.

4. Parasyte

Parasyte The Maxim (Photo: Netflix)

Dans l’un des rebondissements les plus choquants de « L’attaque des Titans », il a été révélé que de nombreux Titans ont été créés à la suite d’une injection de sérum. Après être devenu un Titan, les chances de devenir la personne qu’ils étaient autrefois étaient très minces.

Bien que ce ne soit pas une injection, « Parasyte » tourne autour des parasites qui prennent le contrôle des humains après les avoir pénétrés et comment le personnage principal, Shinichi, il a pu maintenir son humanité après qu’un de ces parasites est entré dans son corps. Similaire à des personnages comme Eren et Ymir, Shinichi jamais pensé qu’il serait autre chose qu’humain et doit apprendre à travailler avec Magi, le parasite avec lequel il est connecté.

3. Claymore

Anime et manga comme « Attack on Titan » (Photo: Amazon)

Les humains sont attaqués par Yoma, des démons qui peuvent changer de forme. Pour se défendre, les Organisations ont fait «Claymore», qui sont un mélange entre un Yoma et un humain. Un de ces humains, nommé Clare, sauve un garçon nommé Raki, dont la famille avait été assassinée par un Yoma. Les deux voyagent autour de l’île sur laquelle ils vivent, combattant le Yoma, alors que Raki apprends à devenir un combattant comme lui «Claymore» qui l’a sauvé.

2. Hellsing

HELLSING

Goules, démons, extraterrestres et maintenant vampires. Il existe de nombreuses créatures différentes similaires aux Titans, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle « Hellsing » c’est comme « L’attaque des Titans ». Bien qu’il ait été le protagoniste de la série au début, beaucoup considèrent maintenant que Eren Il est le méchant de l’histoire.

Il a tué plus de personnes que quiconque, devenant finalement le titan le plus puissant et l’un des plus grands assassins de toute histoire de manga. Alucard de « Hellsing » il est aussi un méchant et le vampire le plus puissant. Si vous avez tendance à aimer les méchants plus que les héros, « Hellsing » c’est définitivement un manga à regarder.

1. Attaque contre TItan: avant la chute

Anime et manga comme « Attack on Titan » (Photo: Amazon)

Bien que les autres mangas de cette liste présentent des similitudes, aucun d’entre eux n’est réellement connecté à « L’attaque des Titans ». Pour ceux qui veulent qu’une autre histoire se déroule Paradis et montrer le combat de Survey Corps contre les titans, « Attaque sur Titan: avant la chute « Est la meilleure option.

La série se déroule des décennies avant le voyage de Eren et révèle l’histoire en laquelle les gens croyaient Eldiens. Kuklo, un garçon né lorsque sa mère a été mangée par un Titan, a été traité comme un Titan toute sa vie. Pour se prouver qu’il est réellement humain, il rejoint le Organisme d’enquête.

Bien qu’il existe d’autres dérivés de la franchise, tels que « No Regrets », « Lost Girls », « Dure maîtresse de la ville » et plus encore, le seul manga qui compte plus de deux éditions est « Avant la chute », et j’espère qu’il y aura plus de retombées pour les fans qui ne sont pas tout à fait prêts pour le dernier chapitre.