Shin Megami Tensei V Offshoot Monark sortira en février 2022

Shin Megami Tensei V ne sortira peut-être que sur Nintendo Switch, mais au moins la ramification faite par l’ancien personnel d’Atlus arrivera sur PlayStation 5 et PS4 quelques mois plus tard. Monark de NIS America sera lancé le 25 février 2022, et la nouvelle bande-annonce intégrée ci-dessus partage une partie de l’action et présente de nombreux personnages.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer du communiqué de presse que nous ne connaissions déjà, à part une édition physique limitée avec un livre d’art, une bande-son, une affiche en tissu et cinq supports en acrylique. Les précommandes sont en ligne dès maintenant sur la boutique NISA Europe. La description accompagnant la bande-annonce YouTube se lit simplement : « Les ennemis abondent entre le monde réel et l’Autre Monde dans MONARK ! Qui sont vos adversaires énigmatiques ? Quelles sont leurs motivations ? Et vous et vos alliés pouvez-vous vous opposer à eux ? »

Celui-ci est donc encore très mystérieux ; au moins il ne reste que quelques mois avant que nous puissions tous jouer pour nous-mêmes. Êtes-vous intéressé par Monark? Attendez votre tour dans les commentaires ci-dessous.